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報告：舊金山亞裔 多屬「較不進步」選民

編譯組/灣區3日電
李志威指出，部分亞裔選民聚集地區如華埠，PVI得分較高，當地選民更為積極投票。(美聯社)
李志威指出，部分亞裔選民聚集地區如華埠，PVI得分較高，當地選民更為積極投票。(美聯社)

全國範圍來看，舊金山選民似乎一致顯現為自由派，多數投票給傾向進步的候選人與法案。85%舊金山選民於2020年投票支持拜登，在擁有超過75萬人口的所有縣排名第三。但當涉及地方層面的議題時，主要意識形態則出現種族與族裔的分歧。

「舊金山紀事報」收集舊金山選區約有1000-2000人選舉地理位置的選民人口統計與政治意識形態數據，更加了解了這個城市的分歧。為了衡量政治意識形態，使用稱為「進步選民指數」(Progressive Voter Index，簡稱PVI)指標，綜合2018、2019、2020年選舉14項地方投票法案的選舉結果，通常在政治上分裂舊金山的議題，例如財政、社會、土地使用與政府等。PVI分數範圍自0-100，數字越大代表選區越進步。

舊金山四大族裔群體包括西班牙裔(占舊金山人口16%)、非西班牙裔白人(39%)、亞裔(34%)、非裔(5%)。數據發現，亞裔與非裔占多數的地區的PVI得分較低，中位數分別為32、33；西班牙裔人口占多數地區得分較高、中位數為86。白人居民占多數地區PVI中位數為66，但各區得分差異大。

在121個亞裔占多數地區中，大部分地區得分低於50，屬於「較不進步」(less progressive)的地方。華裔選民教育委員會（Chinese American Voters Education Committee）行政主任李志威(David Lee)表示，亞裔選民投票傾向較其他非白人選民溫和，不那麼進步，尤其是關於住房與小型商業議題。他認為，這是因為亞裔屋主與商業主的比例相對較高。人口普查局估計，超過40%舊金山屋主為亞裔，李志威也估算，舊金山市有30-40%的小型商業主是亞裔。

許多亞裔選民占多數的地區如日落區(Sunset)、訪谷區(Visitacion Valley)、Excelsior區、波托拉(Portola)社區的PVI得分最低。不過，並非所有亞裔占多數地區PVI得分都很低。部分地區如華埠，得分較高，但都低於70。李志威指出，華埠亞裔大都是較低收入租屋者，導致他們更為積極投票，相較之下，其他社區的亞裔則是擁有房產的中等或高收入家庭，使得他們更傾向成為溫和選民。

舊金山只有七個選區的多數居民為非裔，都位在灣景區（Bayview）和獵人角（Hunters Point）等傳統非裔社區，PVI得分相對較低，代表投票行為不積極。舊金山大學教授泰勒(James Taylor)表示，非裔在舊金山政治版圖中經常被視為溫和派。

舊金山 亞裔 投票

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