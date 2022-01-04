我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

蒙縣雙胞胎 出生差15分鐘 生日…「差一年」

編譯組／綜合3日電
在蒙特瑞縣出生的艾爾佛雷多和艾爾琳是雙胞胎，但兩人生日不同。（取自推特）
在蒙特瑞縣出生的艾爾佛雷多和艾爾琳是雙胞胎，但兩人生日不同。（取自推特）

加州蒙特瑞縣（Monterey County）最近有一對雙胞胎出生，他們會在未來的人生中分享許多事，但卻無法分享生日。

艾爾佛雷多和艾爾琳‧特魯希歐（Aylin and Alfredo Trujillo）在蒙特瑞縣沙林納斯（Salinas）的那提維達醫療中心（Natividad Medical Center）出生，他們相差15分鐘來到這個世界上，但由於出生在特殊的時間點，兩人的生日年、月、日都不同。

哥哥艾爾佛雷多出生的時間是2021年12月31日晚上11時45分，妹妹艾爾琳則出生於2022年1月1日0時0分，她因此成為蒙特瑞縣2022年元旦第一個出生的嬰兒。

艾爾佛雷多重6磅1盎斯，艾爾琳重5磅14盎斯。他們的母親馬德里戈（Fatima Madrigal）說：「這太特別了，他們是雙胞胎，但有不一樣的生日。我很驚訝，也很高興女兒在午夜到來。」

這對異卵雙胞胎上面還有一個哥哥和兩個姊姊。馬德里戈表示，她的大兒子很興奮他終於有一個弟弟，家人都迫不及待想見見這對雙胞胎。

數據顯示，美國每年約有6萬對雙胞胎誕生，僅占出生總人口的3%，但生日不同的雙胞胎非常罕見。有人估計，雙胞胎生日不同的機率是200萬分之一。印地安那州2020年也出生了一對生日不同的雙胞胎。

為這對雙胞胎接生的醫師阿里亞斯（Ana Abril Arias）稱，這是開始新的一年一個很美妙的方式。阿里亞斯說：「這是我的職業生涯中最令人難忘的接生經驗之一。」

加州

上一則

疫情期間人口出走 馬連縣比例名列前茅

下一則

僅次於洛杉磯縣…舊金山染疫率 加州第二

延伸閱讀

機率僅200萬分之1…雙胞胎差15分鐘出生 生日竟差一年

機率僅200萬分之1…雙胞胎差15分鐘出生 生日竟差一年
熊貓外交／旅英「陽光」、「甜甜」 拚生崽10年路艱辛

熊貓外交／旅英「陽光」、「甜甜」 拚生崽10年路艱辛
王力宏婚內出軌？網友爆料對象是女團BY2妹妹

王力宏婚內出軌？網友爆料對象是女團BY2妹妹
旅法大熊貓雙胞胎 「歡黎黎」、「圓嘟嘟」首次露臉

旅法大熊貓雙胞胎 「歡黎黎」、「圓嘟嘟」首次露臉
機率不到1% 21周早產兒存活 締造金氏世界紀錄

機率不到1% 21周早產兒存活 締造金氏世界紀錄

熱門新聞

Billy一家在太浩湖高級酒店度過難忘的聖誕。（Billy Chen提供）

暴風雪襲太浩 華人受困寸步難行「難忘白色聖誕」

2021-12-28 02:20
肇事車輛的車頭和車牌也有些許毀損。（店家提供）

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

2022-01-03 18:19
培根法是最受民眾關注的加州2022年新法。（美聯社）

加州民生新法2022上路 「培根法」最受關注

2021-12-31 00:05
個人財務公司「Credit Karma」研究發現，半數美國勞工表示，疫情促使他們重新評估自己的工作或職業。(美聯社)

灣區爆大離職潮 原因沒那麼簡單

2021-12-28 02:17
黃潔宜（左）到現場會勘。（事主提供）

華人在家吃早餐 大巴撞進家中嚇傻 整個臥室都毀了

2022-01-03 19:19
太浩湖地區深陷積雪中，官員呼籲遊客暫時莫前往。 （美聯社）

太浩湖面雪逾6呎 創50年紀錄

2021-12-30 13:15

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻
5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高

紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高