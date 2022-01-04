蒙縣雙胞胎 出生差15分鐘 生日…「差一年」

在蒙特瑞縣出生的艾爾佛雷多和艾爾琳是雙胞胎，但兩人生日不同。（取自推特）

加州 蒙特瑞縣（Monterey County）最近有一對雙胞胎出生，他們會在未來的人生中分享許多事，但卻無法分享生日。

艾爾佛雷多和艾爾琳‧特魯希歐（Aylin and Alfredo Trujillo）在蒙特瑞縣沙林納斯（Salinas）的那提維達醫療中心（Natividad Medical Center）出生，他們相差15分鐘來到這個世界上，但由於出生在特殊的時間點，兩人的生日年、月、日都不同。

哥哥艾爾佛雷多出生的時間是2021年12月31日晚上11時45分，妹妹艾爾琳則出生於2022年1月1日0時0分，她因此成為蒙特瑞縣2022年元旦第一個出生的嬰兒。

艾爾佛雷多重6磅1盎斯，艾爾琳重5磅14盎斯。他們的母親馬德里戈（Fatima Madrigal）說：「這太特別了，他們是雙胞胎，但有不一樣的生日。我很驚訝，也很高興女兒在午夜到來。」

這對異卵雙胞胎上面還有一個哥哥和兩個姊姊。馬德里戈表示，她的大兒子很興奮他終於有一個弟弟，家人都迫不及待想見見這對雙胞胎。

數據顯示，美國每年約有6萬對雙胞胎誕生，僅占出生總人口的3%，但生日不同的雙胞胎非常罕見。有人估計，雙胞胎生日不同的機率是200萬分之一。印地安那州2020年也出生了一對生日不同的雙胞胎。

為這對雙胞胎接生的醫師阿里亞斯（Ana Abril Arias）稱，這是開始新的一年一個很美妙的方式。阿里亞斯說：「這是我的職業生涯中最令人難忘的接生經驗之一。」