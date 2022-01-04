僅次於洛杉磯縣…舊金山染疫率 加州第二

在舊金山疫苗接種站點等候打疫苗加強針的成人和兒童。（記者李怡／攝影）

Omicron變種病毒傳播力超強，舊金山 的新冠病毒（ COVID-19）感染率在加州僅次於洛杉磯 縣，日均病例率為每10萬名居民，約104人感染。從去年12月30日記錄的7天平均數據中，每天有896例病例，是去年1月12日高峰記錄的平均數388例的兩倍多。這一數字，僅次於洛杉磯縣。洛杉磯縣同時期每10萬名居民中有118例。

這是自新冠大流行以來，舊金山報告的最高病例率。周末灣區 的COVID-19住院人數也達到了9月中旬以來的最高水平。

數據顯示，剛過去的周日，舊金山有746名居民冠狀病毒檢測呈陽性，這是自夏季Delta病毒傳播高峰期以來，最高的數字。在這些感染的人群中，有149人目前在重症監護室的病床上。住院率自聖誕節以來也增加了50%。整個舊金山灣區的住院人數自11月中旬以來隨著Omicron變體的傳播和Delta變體的持續存在而急劇上升，並且沒有減弱的跡象。

舊金山市衛生官員提醒，隨著居民在寒假旅行和聚會後重返工作和學校，這一數字將繼續激增。同時，大多數舊金山灣區學校的學生，周一從假期返回學校。Omicron變種的高度傳染性和假日聚會，必將導致加州和全國的 COVID-19病例數量增加。

雖然目前舊金山感染的病例不斷增加，但住院人數仍遠低於一年前的水平，不過衛生官員提醒說，持續感染的上升趨勢，可能會給全市醫療系統帶來壓力。

與舊金山報告的每日平均每10萬居民104例新病例相比，截至12月30日，馬連縣報告的每10萬人中約有80例，聖馬刁縣約為68例，納巴為66例，蘇諾瑪為59例，康特拉科斯塔為58例，聖他克拉拉57例，阿拉米達55例，索拉諾 43例。