不疫外…灣區開學 缺席人數變多了

灣區學校開學，各地加強檢測對抗冬季疫情。(Getty Images)

灣區許多學校在兩周寒假結束後，3日開學。由於Omicron 變種病毒確診數飆升，部分學校已可見到教職員與學生缺席人數增加。此外，各學區 已於上周末及周一開學當日，陸續加強對師生進行新冠檢測 。

目前尚未知缺席是因檢測陽性，或因擔心在假期聚會及旅行後感染病毒。不過，在經歷線上學習造成學生學業與情緒破壞之後，即使病例增加，整個灣區的大部分教育主管，仍支持應持續面授教學的作法。此外，Omicron似乎沒有Delta病毒嚴重，讓部分期望保持教室開放的家長與醫學專家較為放心。

馬連縣學校與屋崙聯合學區在假期之前，發放每個家庭一組檢測組，舊金山聯合學區則以周一至周日提供師生快速檢測服務替代，也有幾個學校設點提供家庭領取自行檢測包。

「舊金山家長聯盟」成員多德森(Meredith Dodson)的兩個孩子都就讀舊金山聯合學區，她表示大部分家長期望教室維持開放，但對缺乏精簡檢測方法感到沮喪，因為檢測可讓師生更加安全，「大家都認為，1月將是個難熬的月份。」

舊金山加大急診室醫師諾柏爾(Jeanne Noble)表示，家長應較為放心，儘管醫院看到較高Omicron病例率，但並沒見到大量病人需要任何醫療照顧。免疫系統健康的已接種者，重症與需要住院的情況極為少見。

「對已接種者來說，感染Omicron並不會構成太大健康威脅。」諾柏爾指出，已證實大部分兒童感染並無症狀，尤其是Omicron病毒。一旦病毒成為地方流行病，對學校每個人檢測而發現無症狀病例，已毫無意義。必須實際地了解到病毒持續存在，在某些時候，必須放棄以阻止無症狀傳播的目標，因為是無用的，只會引起許多焦慮。

然而，部分私校相對較謹慎。中半島安瑟頓6-12年級私校「門羅學校」(Menlo School)宣布，開學第一周遠距上課，並於周五停課，以便所有學生都可在校園接受PCR檢測。

尚未開學的學區也致力於確保重新開放校園盡可能順利，巴洛阿圖聯合學區3日設置全天檢測中心，並將於5日發放家庭檢測包。佛利蒙聯合學區將於10日恢復上課，也參與州試點計畫，允許師生本周參加免下車自願領取檢測包。學區要求所有師生在返校前，接受兩次檢測。