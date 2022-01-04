疫情期間人口出走 馬連縣比例名列前茅

馬連縣人口遷出率在加州名列前茅。（Getty Images）

一份新報告指出，馬連縣在新冠疫情 期間出走的人口在灣區 名列前茅。

根據加大加州 政策實驗室（California Policy Lab）上個月中旬公布的最新報告，自新冠疫情爆發以來，加州遷出人口減少了38%。然而，灣區並非如此，它是加州少數幾個遷出人口增加的地區之一。

數據顯示，加州2020年頭4個月的人口遷出率以舊金山37.9%為最高，馬連縣以24%排第4，康曲柯士達縣和蘇諾瑪縣分別以22.2%和20.9%緊跟在後。馬連縣疫情期間的人口遷出率比疫情前高出5.2%，相較阿拉米達縣高出6%，康曲柯士達縣高出1%。

報告表示，儘管住房成本高，從2016年到疫情爆發之前，灣區一直是加州吸引最多新住民前來的四大地區之一。

分析師表示，這項調查結果與最近的人口遷出趨勢相符。根據加州財政廳公布的數據，馬連縣2020年遷出1%的人口，共2614人，人口遷出最多的地區是縣轄區（unincorporated area），遷出率為2.6%，共1809人，當地聖拉菲（San Rafael）遷出率為0.6%，共369人。

馬連經濟論壇執行長布雷克利（Mike Blakeley）表示，馬連縣人口出走的原因不明。他說：「很難知道為何會發生這種情形，但馬連縣居民不論是遷入還是遷出，應該都是個人的選擇。」

布雷克利認為，搬遷現象可能是受到可以遠距工作、生活品質和經濟可負擔性的影響。

北灣領導人委員會（North Bay Leadership Council）執行長莫瑞（Cynthia Murray）認為，選擇遷入的人口急劇減少，是造成馬連縣人口遷出率急劇上升的原因，這些因素相加對馬連縣的勞動力多寡和經濟活力產生顯著的影響。

北加州公平住房維權（Fair Housing Advocates of Northern California）執行董事皮提（Caroline Peattie）認為，馬連縣的高人口遷出率似乎與可負擔性及種族差距有關。

根據房地產網站Zillow的數據，馬連縣房價持續上漲，獨棟屋房價過去一年上漲15.8%，目前平均房價為150萬元。房地產數據公司CoStar Group指出，馬連縣反彈回升的租金已比疫前高出6%，目前公寓平均月租為2683元。

皮提說：「從公平住房的角度來看，我最擔心的是缺乏可負擔住房，意味著我們將繼續成為一個多元化程度較低的縣。」