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灣區雨季剛開始 降雨已比去年多

編譯組／灣區2日電
潮濕異常的12月將加州大部分地區帶出極度乾旱處境。加州仍需幾場暴風雨才能恢復正常狀態。(Getty Images)
潮濕異常的12月將加州大部分地區帶出極度乾旱處境。加州仍需幾場暴風雨才能恢復正常狀態。(Getty Images)

新的一年來臨，去年10月一場大流河流，以及潮濕異常的12月，將加州大部分地區帶出極度乾旱處境。雖然如此，加州仍需幾場暴風雨才能恢復正常狀態，幸好全加州仍處於雨季時節，好景預料仍可持續下去。

根據沙加緬度的全國氣象局目前降雨量年度觀測，加州已降下33.9萬億加侖雨水。所謂降雨量年度是從每年10月1日到隔年9月，易言之，加州這次降雨量年度才剛開始，可是已降下超過去年整個降雨量年度33.6萬億加侖雨水。如要具體想像33.9萬億加侖雨水有多少，可以比照一下太浩湖的湖水。整個太浩湖湖水共約有40萬億加侖。

半月灣金門氣象局專家納爾 (Jan Null) 說，加州仍需要更多雨水，才能調整過去兩年的異常乾旱，現在雨季剛開始，期待更多暴風雨接連來臨。

舊金山從1849年淘金期開始，就記載每個月的降雨量，根據這172年紀錄，去年12月是舊金山有史以來第21名潮濕月。專家更指出，塞拉山脈 (the Sierra) 去年12月降雪量，高居塞拉山脈五大降雪月之一。

去年12月份雨雪充沛，將加州大部分地區帶出「特殊乾旱類別」(exceptional drought category) 。去年10月與12月暴風雨來臨前，80%加州地區處於特殊乾旱類別，12月風雨大雪過後，加州特殊乾旱地區只剩下33%。雖然如此，加州未來雨季期間，仍需要幾場大雨，才能將整個加州帶回正常狀態。

這幾場甘霖除帶來加州一片新綠外，各地水庫也因此增添大量儲水。過去年間由於連年乾旱，加州各地水庫紛紛降到新低點，情況令人擔憂。

根據國家氣象局，目前有兩個暴風雨朝北加州前來。第一個暴風雨將於2日晚間抵達北加州海岸，北灣地區將於3日、4日兩天降下一吋雨水，其他各地區這兩天的降雨量將在半吋以下。另外一個暴風雨將於7日抵達蒙特瑞灣，可能會帶來更多雨水。

加州 舊金山 降雪

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