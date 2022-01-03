怪物級龍捲風災害 慈濟善心人100萬匹配捐款賑災

風災導致大批人士流離失所，慈濟有善心人士提出100萬的匹配捐款。（慈濟提供）

去年12月美國中西部和南部多州遭大規模罕見的「怪物級」冬季龍捲風侵襲，瞬間最高風速高達190英里，沿途造成嚴重破壞，造成至少90多人死亡。其中死傷最多的來自肯塔基州的梅菲爾德市，有70多人罹難，死者從兩個月大的嬰孩到98歲的年長者都有，而住家、消防局、教會、工廠、商家等建築物，也在高速強風下瞬間碎裂成斷垣殘瓦。美國慈濟基金會表示，災難發生後慈濟立即啟動救援機制並發動籌款活動，而且有善心人士主動提供100萬元的匹配捐款，希望拋磚引玉，發揮愛心。

北加 慈濟義工林美娟指出，災難發生後密蘇里州 聖路易慈濟志工就組成勘災隊伍，挺進迪菲安斯（Defiance），「當地還有很多地方因遭到嚴重破壞，道路封阻，義工隊好不容易進入了解災民情況。其中有一家人在兩天前失去了不只一位親人，這家的生還者，在被夷為平地的房子前，擺了桌子、放上食物，奠祭往生者。」

北加慈濟表示，志工與紅十字會、災區政府展開合作，先在密蘇里州迪菲安斯和貧困偏遠的海地市（Hayti）進行第一波發放，又到梅菲爾德市進行大規模賑災。提供的物資包括每戶1000元的急難救助金，還有災區寒凍夜晚急需的環保毛毯、圍巾、冬帽、禦寒手套、牙刷、牙膏、螢光棒、洗手液、口罩和手電筒等。也因為耶誕假期將近，慈濟還特別準備各式聖誕禮物，讓災民自己挑選。

「有太多慷慨的人伸出援手，但我聽到慈濟要為每一個災民家庭提供物資，幾乎好到不可思議。特別是1000元急難救助金，這份慷慨令人特別感動。」梅菲爾德市市長歐南（Kathy Stewart O'Nan）代表城市感謝慈濟的幫助，在寒冬時送暖。

林美娟說，災情發生後，一位慈濟不具名的大德也響應這次馳援行動，主動聯繫慈濟，允諾贊助100萬元的等額捐款。即日起至明年三月，只要有人捐一元，他就等額贊助一元，為災區籌集急難救助與紓困 、還有重建的經費。

北加慈濟捐款方式——支票捐款寄：2355 Oakland Road San Jose, CA 95131。網路捐款：tcnw.org。或者透過手機應用程式：「一指積善 Tzu Chi Connect」捐款。