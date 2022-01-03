我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西安封城12天：社會面清零 是防疫妙計？數字作弊？

平均7天確診飆破40萬 佛奇轉彎：5天隔離 檢陰才解隔

怪物級龍捲風災害 慈濟善心人100萬匹配捐款賑災

記者李榮／聖荷西報導
風災導致大批人士流離失所，慈濟有善心人士提出100萬的匹配捐款。（慈濟提供）
風災導致大批人士流離失所，慈濟有善心人士提出100萬的匹配捐款。（慈濟提供）

去年12月美國中西部和南部多州遭大規模罕見的「怪物級」冬季龍捲風侵襲，瞬間最高風速高達190英里，沿途造成嚴重破壞，造成至少90多人死亡。其中死傷最多的來自肯塔基州的梅菲爾德市，有70多人罹難，死者從兩個月大的嬰孩到98歲的年長者都有，而住家、消防局、教會、工廠、商家等建築物，也在高速強風下瞬間碎裂成斷垣殘瓦。美國慈濟基金會表示，災難發生後慈濟立即啟動救援機制並發動籌款活動，而且有善心人士主動提供100萬元的匹配捐款，希望拋磚引玉，發揮愛心。

 北加慈濟義工林美娟指出，災難發生後密蘇里州聖路易慈濟志工就組成勘災隊伍，挺進迪菲安斯（Defiance），「當地還有很多地方因遭到嚴重破壞，道路封阻，義工隊好不容易進入了解災民情況。其中有一家人在兩天前失去了不只一位親人，這家的生還者，在被夷為平地的房子前，擺了桌子、放上食物，奠祭往生者。」

 北加慈濟表示，志工與紅十字會、災區政府展開合作，先在密蘇里州迪菲安斯和貧困偏遠的海地市（Hayti）進行第一波發放，又到梅菲爾德市進行大規模賑災。提供的物資包括每戶1000元的急難救助金，還有災區寒凍夜晚急需的環保毛毯、圍巾、冬帽、禦寒手套、牙刷、牙膏、螢光棒、洗手液、口罩和手電筒等。也因為耶誕假期將近，慈濟還特別準備各式聖誕禮物，讓災民自己挑選。

 「有太多慷慨的人伸出援手，但我聽到慈濟要為每一個災民家庭提供物資，幾乎好到不可思議。特別是1000元急難救助金，這份慷慨令人特別感動。」梅菲爾德市市長歐南（Kathy Stewart O'Nan）代表城市感謝慈濟的幫助，在寒冬時送暖。

 林美娟說，災情發生後，一位慈濟不具名的大德也響應這次馳援行動，主動聯繫慈濟，允諾贊助100萬元的等額捐款。即日起至明年三月，只要有人捐一元，他就等額贊助一元，為災區籌集急難救助與紓困、還有重建的經費。

北加慈濟捐款方式——支票捐款寄：2355 Oakland Road San Jose, CA 95131。網路捐款：tcnw.org。或者透過手機應用程式：「一指積善 Tzu Chi Connect」捐款。

北加 密蘇里州 紓困

上一則

超搶手 金山豪宅需求、價格雙飆漲

下一則

Omicron肆虐 寒假後學生返校 學校大挑戰

延伸閱讀

洪水警報未除 暴風又襲肯塔基州 州長宣布進入緊急狀態

洪水警報未除 暴風又襲肯塔基州 州長宣布進入緊急狀態
洪水警報未除 龍捲風恐又襲 肯州州長：進入緊急狀態

洪水警報未除 龍捲風恐又襲 肯州州長：進入緊急狀態
幸運黑貓遇龍捲風 9天後竟「毫髮無傷」廢墟中被找到

幸運黑貓遇龍捲風 9天後竟「毫髮無傷」廢墟中被找到
嬰兒不治 肯州龍捲風增至77人亡 受傷女童喜收川普禮物

嬰兒不治 肯州龍捲風增至77人亡 受傷女童喜收川普禮物
肯塔基州慘遭龍捲風肆虐 志工聖誕溫暖供餐

肯塔基州慘遭龍捲風肆虐 志工聖誕溫暖供餐

熱門新聞

Billy一家在太浩湖高級酒店度過難忘的聖誕。（Billy Chen提供）

暴風雪襲太浩 華人受困寸步難行「難忘白色聖誕」

2021-12-28 02:20
培根法是最受民眾關注的加州2022年新法。（美聯社）

加州民生新法2022上路 「培根法」最受關注

2021-12-31 00:05
個人財務公司「Credit Karma」研究發現，半數美國勞工表示，疫情促使他們重新評估自己的工作或職業。(美聯社)

灣區爆大離職潮 原因沒那麼簡單

2021-12-28 02:17
太浩湖地區深陷積雪中，官員呼籲遊客暫時莫前往。 （美聯社）

太浩湖面雪逾6呎 創50年紀錄

2021-12-30 13:15
加州新冠住院人數增加速度前所未有，灣區醫院暫未超出負荷。（美聯社）

加州新冠住院人數 增速前所未有 專家：下周更不安全

2021-12-31 02:20
查克柏格夫婦最近在夏威夷考艾島買進更多土地。（美聯社）

查克柏格1700萬買夏威夷水壩地 致命洪水曾奪7命

2021-12-30 13:24

超人氣

更多 >
紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警

紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警
迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花
別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度
學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結

學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結
Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部