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123：116 勇士力克爵士 柯瑞最後關鍵2分鐘砍9分

記者劉先進 ／舊金山報導
柯瑞最後2分鐘得到9分，幫勇士鎖定勝局。（記者劉先進／攝影）
柯瑞最後2分鐘得到9分，幫勇士鎖定勝局。（記者劉先進／攝影）

缺少防守悍將格林的金州勇士，1日晚以123比116力克西區第三猶他爵士，繼續坐穩西區榜首位置，爵士六連勝終止。爵士一度在落後16分的情況下反超，但勇士在末節保持超高進攻效率，連續7次進攻得分。柯瑞最後2分鐘的超級關鍵時刻，得到9分，全場28分9助攻。他連續158場比賽至少命中一記三分球，刷新了自己此前創造NBA紀錄、即連續157場投中三分。

雖然格林因為新冠疫情的健康安全程式缺戰，但勇士在聖誕大戰客場戰勝鳳凰城太陽，又拿下爵士，可謂連克強敵。勇士上半場還領先14分，但第三節風雲突變，爵士打出19比5的衝擊波反超比數。末節雙方你來我往，2分12秒時還打平，但柯瑞命中中投，且在兩人防守下射中超難三分，隨著伊古達拉39秒時投射三分，勇士鎖定勝局。

波特扮演奇兵，拿下20分8籃板7助攻，本場的得分、進球數和助攻，都為賽季最高。（...
波特扮演奇兵，拿下20分8籃板7助攻，本場的得分、進球數和助攻，都為賽季最高。（記者劉先進／攝影）

儘管爵士嚴防死守柯瑞，有時甚至三人包夾，但柯瑞還是在末節入賬12分，最後2分鐘連投帶罰得了9分，成功遏制爵士反撲。勇士全場投進17記三分，有39次助攻。末節18中13，最後10分鐘只投丟2球，關鍵時刻火力兇猛，且兵多將廣、得分手都能貢獻，維金斯、伊古達拉和波特均有投射。

本場維金斯（Andrew Wiggins）25分，先發出場的波特（Otto Porter Jr.）20分8籃板7助攻，本場的得分、進球數和助攻，都為賽季最高。他在勇士過去的兩個客場比賽中，場均19.5分，6.5個籃板，5.5次助攻和2.0次抄截。

伊古達拉12分8助攻和7籃板。在勇士鐵血防守下，爵士全明星米切爾（Donovan Mitchell）20分，場上19中4，命中率21%，為賽季最低。中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）20分19籃板。

柯瑞賽後說，在客場取得如此艱難的勝利，很好的幫助球隊建立信心，「我們的DNA是建立在追逐冠軍的基礎上的，必須贏得這樣的比賽。」

爵士第三節打出41比22的衝擊波，這也是勇士對手在第三節得到的最高分。教頭柯爾表示，對手轉移球很好，防守強硬，讓勇士不舒服，且掌控第三節。「但這也需要大量的能量。我們在半場時的領先優勢，迫使爵士在第三節真正地追擊，他們也確實做到了。但我認為，勇士在第四節有更多的能量。」

爵士教頭斯奈德（Quin Snyder）表示，球隊油箱的油所剩無幾，「當勇士得分時，我們更難跑起來，打出高潮。」

湯普森極可能在1月主場比賽回歸，柯瑞開始憧憬他回歸的場面。他說，以湯普森的投射能力和防守，在進攻端能拉開場上空間。一旦湯普森恢復，比賽會很有趣。

格林也在2日完成疫情安全健康程式，復出在即，預計會出戰勇士主場對邁阿密熱。

勇士 柯瑞 疫情

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