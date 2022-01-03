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屋崙「藍天使」慶元旦 不忘巡邏護華埠

記者劉先進／屋崙報導
2022年元旦適逢周末，屋崙華埠藍天使義工巡邏隊舉行慶新年活動，繼續在華埠巡邏，維護治安。（記者劉先進／攝影）
2022年元旦適逢周末，屋崙華埠藍天使義工巡邏隊舉行慶新年活動，繼續在華埠巡邏，維護治安。（記者劉先進／攝影）

賀元旦辭舊迎新，藍天使堅守華埠。2022年元旦，適逢周末，屋崙華埠藍天使義工巡邏隊舉行慶新年活動，繼續在華埠巡邏，維護治安。藍天使隊長鄺偉2日表示，希望能扭轉治安形勢，恢復社區平靜。

2022年元旦適逢周末，屋崙華埠藍天使義工巡邏隊舉行慶新年活動，繼續在華埠巡邏，...
2022年元旦適逢周末，屋崙華埠藍天使義工巡邏隊舉行慶新年活動，繼續在華埠巡邏，維護治安。（記者劉先進／攝影）

2021年年初，屋崙華埠罪案飆升，1月到2月華埠搶劫達到21起。同年2月6日，藍天使巡邏隊正式成立，希望協助警員，維護華埠安全，至今已走過近11個月。隨著警員加班，加上包括藍天使在內的義工巡邏，華埠治安大幅好轉。一度單月搶劫數降低到僅一起。

1月1日和2日的巡邏，近40個隊員到場。每人拿著雨傘，既可以下雨應急，又能做武器，防止賊人近身攻擊。每次過人行道綠燈，鄺偉都非常仔細，確保長隊伍中沒人掉隊，避免出現安全隱患。

鄺偉說，巡邏11個月以來，有危險時刻，也有感動之時。最大的挑戰就是，擔心隊員出事，希望義工平平安安。因為藍天使的存在，一些不法分子無法下手作案，多次和義工對峙。曾有華人在銀行取錢，發現可疑分子衝過來，疑似下手。華人趕緊逃跑，可疑分子還試圖追上去搶劫。義工上前阻止，此人憤憤不平，說要上車拿槍對付義工，好在車上同夥一再勸說作罷。

鄺偉表示，巡邏中最大的成就，是得到街坊和商戶的認可，收穫市長薛麗比頒發的特製橡樹徽章。「每次化解危機，就像完成一項任務，心中放下一塊石頭，感覺很慶幸。華埠有時會出搶劫等大事情，平常人可能覺得第二天很害怕。但恰恰第二天，來巡邏的義工，比平常都多，這是一種默契，大家絕不向暴力犯罪低頭。這個時刻，我覺得最幸福。也謝謝灣區社區對藍天使和華埠的愛心捐款和支持。」

2022年元旦適逢周末，屋崙華埠藍天使義工巡邏隊舉行慶新年活動，繼續在華埠巡邏，...
2022年元旦適逢周末，屋崙華埠藍天使義工巡邏隊舉行慶新年活動，繼續在華埠巡邏，維護治安。（記者劉先進／攝影）

鄺偉表示，藍天使不僅和警員一起共同維護好社區安全，也是一支在維護華人權益活動中勇敢站出來的急先鋒。反對不平等法案、反仇視亞裔行動、要求政府為華埠增加員警的示威活動，藍天使都勇敢的站出來。

鄺偉的兒子鄺鍵宗（Jacky Kuang），也在義工隊伍中，當初藍天使成立後，人數不是太多，他自告奮勇，並未提前徵詢父親的同意。他在元旦之際寫下一封信，讓不少人感動。

信中說，「在我剛滿13歲時，你們歡迎我加入這個團隊，現在我將滿14歲。你們向我展示，成為團隊的一部分、成為義工的感覺，最重要的是。你們教會我，如何負責任和勇敢。與你們一起巡邏，是我每周三和周末期待的事情。我們一起經歷坎坷，一起從谷底到巔峰，茁壯成長。我們從3人小分隊，變成40多個隊友。我們風雨無阻，保護家人和家園。同心協力，為平等而戰。我們經歷了可怕而心驚肉跳的時刻，但仍然勇敢、守望相助。你們給了我一個機會，讓我守護家園。感謝你們所做的一切。迫不及待的和大家一起，開啟新年新篇章。同一個團隊，同一個目標。」

華埠 天使 華人

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