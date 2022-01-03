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2006年來最多 屋崙去年134人死於槍擊案

編譯組／灣區2日電
屋崙市2021年共有134人死於槍擊兇案，創下2006年以來最高紀錄。圖為警方正在一處槍殺案現場調查。(美聯社)
屋崙市2021年共有134人死於槍擊兇案，創下2006年以來最高紀錄。圖為警方正在一處槍殺案現場調查。(美聯社)

屋崙市2021年共有134人死於槍擊兇案，創下2006年以來最高的兇案死者人數紀錄。2006年屋崙死於槍擊兇案人數為148人。雖然屋崙與灣區各城市去年其他類型犯罪率已開始滑落，屋崙大街小巷2021年槍聲四起，居民心驚膽跳，無數死者家屬痛心疾首，警方專家與社區代表紛紛辯論如何改善治安。

屋崙去年134名兇案死者中，有5人在市區高速公路上開車時，遭槍彈擊中身亡，其中包括一名29歲的母親。她於去年11月18日開一部休旅車，行將開入海灣大橋時，突然遭槍擊，命喪現場。

根據屋崙警方紀錄，2021年屋崙兇案死者中，絕大多數是年輕男子，三分之二大約30來歲，甚至更年輕，包括15名青少年或者小孩。這134名兇案死者中，79名為非洲裔，另35名為西語裔。

屋崙警長阿姆斯壯說，親眼目睹屋崙出現大批幽靈槍，前所未有，令治安人員防不勝防。(...
屋崙警長阿姆斯壯說，親眼目睹屋崙出現大批幽靈槍，前所未有，令治安人員防不勝防。(本報檔案照，記者劉先進／攝影）

屋崙警方表示，這134宗兇案中，約有24宗發生原因為爭吵，搶劫殺人案件共有18宗，兇案動機不明者共有79宗。

屋崙警方認為，新冠疫情可能是暴力突增的主要因素之一。去年槍械暴力事件比疫情前暴增95%，槍擊汽車與房屋事件比疫情前大增102%，劫車事件也增加了150%，許多劫車犯持槍搶劫，其他各種暴力犯罪則增加約35%。

柏克萊加大刑事法教授西蒙(Jonathan Simon) 表示，屋崙槍擊暴力如此猖獗，可能是社會受到新冠疫情的影響，疫情期間民眾心理壓力大。有些民眾心理壓力過大，做出一般情況下不會做的冒險行為。

灣區其他大城市去年兇殺案雖然也增加，可是增加趨勢沒有屋崙那麼驚人。舊金山市發生55宗兇案，只比疫情前每年平均約50宗高出9%。然而舊金山全部暴力攻擊案件反而比疫情前減少8%。聖荷西2021年總共有40人遇害，其中包括5月26日聖他克拉拉谷交通局輕軌車停放場大屠殺的9名死者。聖荷西疫情前每年平均約發生34宗兇殺案。然而聖荷西2021年全部暴力攻擊案比2015至2019年平均暴增30%。

屋崙警察局長阿姆斯壯(LeRonne Armstrong) 指出，疫情間警察必須採行社交距離，減少工作時間，造成警力不足，影響維持治安功效。此外阿姆斯壯特別提到所謂「幽靈槍」(ghost guns)對社會治安的影響。一般不法之徒可以上網購買幽靈槍零件，自行組裝，逃避購買槍械的申請過程。

阿姆斯壯說，他剛剛親眼目睹屋崙出現大批幽靈槍，這種情形前所未有，令治安人員防不勝防。

35歲的屋崙居民勞倫斯(Trevor Lawrence) 日前遭四名蒙面男子持槍搶劫，奪走了他的皮包、手錶、手機。驚駭之餘，勞倫斯也自行購買一把手槍自衛。

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