灣區7座大橋增收過橋費 多數增加1元

灣區新年七座大橋將增收過橋費。 （取自美聯社）

新年為灣區 許多通勤者帶來了新開支：從周六（1月1日）開始，舊金山灣區大多數橋梁的過橋費將增加1美元。在所有七座國有大橋上，一輛通勤車將被徵收7元的過橋費；而在有堵車費的海灣大橋上，高峰期段的過橋費將達到8元。

這次加價是灣區選民在2018年批准的三次加價中的第二次，作為區域措施3的一部分。該措施旨在在25年內為高度優先的交通項目創造44億5000萬元收入，這些項目有穿過聖荷西市中心的BART延伸線及擴大的輪渡服務。由於汽油價 格居高不下，許多通勤者對新價格也幾乎無感。灣區的過橋費自2004年的3美元以來，已躍升超過130%，超過了同期汽油價格和BART票價的上漲。

這一增長影響到灣區的每一座收費橋，但金門大橋除外，該橋由一個獨立的交通機構運營，過橋費已經在8至9美元之間。

共乘族、電動或新能源車輛和摩托車司機仍將繼續享受高峰期的高額折扣，在上午5點至10點和下午3點至7點穿越大橋僅支付3.5美元。

在海灣大橋上，過橋費在上午5點至10點和下午3點至7點將達到8元。在大多數大橋上，共乘者需要在標準車內需有三個人，才有資格，聖馬刁海沃大橋和鄧巴頓大橋除外，這兩座橋只需要車上有兩個人。所有共乘司機必須使用指定的共乘車道，並通過FasTrak收費標簽進行電子支付以獲得折扣。

本月早些時候，灣區收費局大幅降低了對未支付通行費的處罰，第一次通知從25美元降到5美元，第二次通知從70美元降到15美元，因一項研究表明，違規收費對低收入 社區，及非裔、拉丁裔和亞裔人口較多的地區影響過大。

最近一次加價和之前2019年加價徵收的錢並沒有如期用於交通項目，屋崙的一家物業管理公司經理和Howard Jarvis納稅人協會（一個反稅團體）提起訴訟，要求停止加價。此案的最終解決可能需要數月或數年時間，但如果灣區收費局在訴訟中敗訴，它將被迫把數億美元的票價返還給司機，並終結灣區的交通資金。