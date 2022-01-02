氣溫驟降 聖縣再開放臨時遊民庇護所

聖荷西一處國民警衛隊大樓將對遊民群體開放。（谷歌街景）

隨著灣區更多降雨以及寒冷天氣的到來，遊民群體的處境將會更加艱難。近日，聖他克拉拉縣在聖荷西 市中心再增加開放了一個臨時庇護 所。

周四（30日），位於聖荷西Hedding街251號的加州 陸軍國民警衛隊大樓正式向遊民群體開放。遊民群體應急小組創辦人凱特懷特（Shaunn Cartwright）表示：「非常感謝縣政府，因為他們是唯一認識到問題的嚴重性，並且採取行動的人。」

聖縣支持性住房辦公室主任赫爾南德斯（Consuelo Hernandez）表示，通過聖荷西市府、Adobe Services、Goodwill of Silicon Valley等機構的共同合作，這間臨時性住所才得以開放。

赫爾南德斯說，在接下來的一周內，該庇護所將在每天晚上8時至第二天早上7時開放，一共可容納60至70人。

「他們無需預約，」赫爾南德斯說，「這和我們運營的其他庇護所差不多，這是一個可以幫助他們度過惡劣天氣的空間。」

寒冷的天氣對南灣的遊民群體正構成越來越大的威脅。隨著氣溫開始下降，聖荷西在本月已經開設了兩個臨時過夜的庇護所。而聖荷西在近幾年來也通過這樣的方式，將閒置的公共建築改造成臨時的遊民庇護所，共接納了超過3000名遊民。

在過去的一年，聖縣死亡的遊民人數達到了歷史新高，共計有250人，比2019年增長了55%。老年人以及有色人種占死亡者的一半以上，並且有三名嬰兒失去了生命。導致死亡的主要原因是寒冷的天氣，在上個月即去年12月中旬的一天就至少有5人在寒夜中死去。

庇護所的工作人員將會給尋求幫助的遊民提供毛毯、雨衣、暖手器和小帽等。