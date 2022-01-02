新僑服務中心 華埠派發500份健康食物袋

食物派發組織者和贊助商代表。（新僑服務中心提供）

新年之際，「新僑服務中心」在華埠 為華裔居民準備了十多種健康食物，共發放了500份健康食物袋。

「新僑服務中心」自1996年起，每年都會舉辦食物派發活動，25年來幾乎從未間斷過，大多是面向華埠的低收入 群體，每年的活動惠及5000餘人。但因受到疫情 的影響，去年的食物派發改為禮券派發。今年又在華埠士德頓街新橋服務中心的辦公室，恢復了現場派發食物活動。

拿到健康食物袋的華埠居民錢女士說，新年之際很感謝這次的食物派發活動，因為食物袋內送的都是柴米油鹽醬醋茶，每天生活必需的用品。像今年有雞湯、植物油、醬油、蜂蜜、茶包、紅豆、餅乾等。她說，過年過節能被關心惦記著，感到很溫暖和開心。 食物袋內送的是柴米油鹽醬醋茶，每天的生活必需品。（新僑服務中心提供）

在領取健康食物袋時，每個家庭只限登記一次，領取時需要出示身分證明與低收入證明，如糧食卡或醫療白卡。

新僑服務中心行政主任陳浩源說，新僑中心和各個贊助商都了解，在年節期間食物對於低收入家庭的重要性。雖然目前全球的供應鏈都非常緊張，還是堅持把食物派發給大家。因受到貨物運輸的影響，一些本來計畫要放進這次的食物袋裡的健康食品，未如期到貨。所以計畫在2022年年中時，會再舉辦一次食物派發補送活動。

健康食物派發活動由創辦人曾榮耀發起，兆雪基金會、潘氏基金會、舊金山民政局和美國東方食品商會等贊助執行。贊助單位代表表示，節日食物派發是為了讓華埠居民感受到來自社區各界的關懷和力量，並傳達出在困境的時候華人同胞在一起，彼此溫暖、互相支持。