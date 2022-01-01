專家預測灣區Omicron：1月達高峰、2月近尾聲

專家小心預測，灣區這波Omicron疫情將來得猛、去得快。（美聯社）

如果加州和灣區 最近令人瞠目結舌的病例激增現象有任何正面的消息，那就是它持續的時間可能比過去的疫情 要短，儘管要付出的代價還有待觀察。

傳染病學家表示，加州在這波疫情中最早開始出現病例激增的地區，包括舊金山灣區，疫情可能在數周內到達頂點，並在2月初看到尾聲。過去幾波疫情從病例一開始增加到趨於平緩，都持續兩到三個月之久。

不過，專家也警告，現在斷言這波疫情會比過去幾波疫情結束得快，為時過早，而且，它在重症和死亡方面會造成哪些影響仍是未知數。

柏克萊加大流行病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「短期看來，1月會是艱苦的一個月，很難，請大家挺住。」他預測，加州這波疫情可能和去年冬季一樣，最高峰將出現在1月的第二周。

Omicron 變種病毒已在加州和灣區造成混亂，新冠住院人數正在快速增加，儘管仍遠低於去年冬季，但一周增幅已超過50%。檢測中心也不堪負荷，人們在檢測站外大排長龍，預約也要花好幾天的時間。灣區的新增病例率已超過去年冬季最高峰，目前單日新增病例率是一個月前的六倍。

史丹福大學傳染病學家卡蘭（Abraar Karan）說：「我預測這波疫情會在幾周內結束，但誰知道呢？這些事情可以說變就變，或許我三天後感覺就會不同。」

至於灣區這波冬季疫情將如何緩解，主要是根據比美國先出現Omicron變種病毒的國家的經驗。

南非是全球第一個確認Omicron是新冠病例激增來源的國家，他們在11月最後一周做出確認，目前疫情似乎已開始緩解，當地病例在開始激增大約三周後到達頂點。英國的病例激增現象始於12月首周，目前也開始趨於平穩。

由於灣區的疫苗和補強針接種率與丹麥相當，許多灣區專家把丹麥當作參考範例。丹麥新冠病例從12初開始大幅增加，現在還在持續激增。

納巴縣衛生局局長雷路西歐（Karen Relucio）說：「如果以南非和英國的經驗為基礎進行預測，我們的病例數目會攀升得非常高。但根據我的了解，這個數字會快速下降。不過，我們當初以為Delta疫情也會是這個趨勢，其實不然。因此，我要謹慎預測，病例會大增然後大降，但實際情況很難確定。」

至於病例升降的速度會有多快，有多個變數會產生作用。一是社區中還有多少Delta變種病毒，如果Omicron取代Delta成為主要傳播的病毒株，那灣區很快就會被Omicron病例淹沒，但大多數都是症狀輕微的病例。如果Delta繼續存在，情況就比較複雜，這波疫情在灣區會較持久，而且重症病例會較多。

南非一項小型但引人矚目的研究發現，感染Omicron會提高對抗Delta的免疫力，如果這種情況成立，那麼從長遠來看是個好消息。

另一項研究發現，完全接種疫苗者更容易感染到Omicron，而且在某種程度上會出現重症。不過，疫苗補強針可以將預防重症的保護力提高到90%，將預防感染的能力提高到50%。

此外，人們的行為是病例激增的另一個關鍵因素。衛生專家表示，受夠防疫的民眾開始出現宿命論，這可能導致他們放棄採取預防感染的基本措施。

史丹福大學衛生政策中心教授薩洛蒙（Joshua Salomon）說：「我們還是有選擇可做。人們要了解，一些小事仍然可以降低感染風險，即使你無法直接看到已被你避開的感染風險。」