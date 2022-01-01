專家預測灣區Omicron：1月達高峰、2月近尾聲
如果加州和灣區最近令人瞠目結舌的病例激增現象有任何正面的消息，那就是它持續的時間可能比過去的疫情要短，儘管要付出的代價還有待觀察。
傳染病學家表示，加州在這波疫情中最早開始出現病例激增的地區，包括舊金山灣區，疫情可能在數周內到達頂點，並在2月初看到尾聲。過去幾波疫情從病例一開始增加到趨於平緩，都持續兩到三個月之久。
不過，專家也警告，現在斷言這波疫情會比過去幾波疫情結束得快，為時過早，而且，它在重症和死亡方面會造成哪些影響仍是未知數。
柏克萊加大流行病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「短期看來，1月會是艱苦的一個月，很難，請大家挺住。」他預測，加州這波疫情可能和去年冬季一樣，最高峰將出現在1月的第二周。
Omicron變種病毒已在加州和灣區造成混亂，新冠住院人數正在快速增加，儘管仍遠低於去年冬季，但一周增幅已超過50%。檢測中心也不堪負荷，人們在檢測站外大排長龍，預約也要花好幾天的時間。灣區的新增病例率已超過去年冬季最高峰，目前單日新增病例率是一個月前的六倍。
史丹福大學傳染病學家卡蘭（Abraar Karan）說：「我預測這波疫情會在幾周內結束，但誰知道呢？這些事情可以說變就變，或許我三天後感覺就會不同。」
至於灣區這波冬季疫情將如何緩解，主要是根據比美國先出現Omicron變種病毒的國家的經驗。
南非是全球第一個確認Omicron是新冠病例激增來源的國家，他們在11月最後一周做出確認，目前疫情似乎已開始緩解，當地病例在開始激增大約三周後到達頂點。英國的病例激增現象始於12月首周，目前也開始趨於平穩。
由於灣區的疫苗和補強針接種率與丹麥相當，許多灣區專家把丹麥當作參考範例。丹麥新冠病例從12初開始大幅增加，現在還在持續激增。
納巴縣衛生局局長雷路西歐（Karen Relucio）說：「如果以南非和英國的經驗為基礎進行預測，我們的病例數目會攀升得非常高。但根據我的了解，這個數字會快速下降。不過，我們當初以為Delta疫情也會是這個趨勢，其實不然。因此，我要謹慎預測，病例會大增然後大降，但實際情況很難確定。」
至於病例升降的速度會有多快，有多個變數會產生作用。一是社區中還有多少Delta變種病毒，如果Omicron取代Delta成為主要傳播的病毒株，那灣區很快就會被Omicron病例淹沒，但大多數都是症狀輕微的病例。如果Delta繼續存在，情況就比較複雜，這波疫情在灣區會較持久，而且重症病例會較多。
南非一項小型但引人矚目的研究發現，感染Omicron會提高對抗Delta的免疫力，如果這種情況成立，那麼從長遠來看是個好消息。
另一項研究發現，完全接種疫苗者更容易感染到Omicron，而且在某種程度上會出現重症。不過，疫苗補強針可以將預防重症的保護力提高到90%，將預防感染的能力提高到50%。
此外，人們的行為是病例激增的另一個關鍵因素。衛生專家表示，受夠防疫的民眾開始出現宿命論，這可能導致他們放棄採取預防感染的基本措施。
史丹福大學衛生政策中心教授薩洛蒙（Joshua Salomon）說：「我們還是有選擇可做。人們要了解，一些小事仍然可以降低感染風險，即使你無法直接看到已被你避開的感染風險。」
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