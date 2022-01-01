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Omicron肆虐 金山華人低調迎新年 聚會規模取消或縮小

記者李怡 / 舊金山報導
不能和朋友相聚，許多人節日買束花給自己。（記者李怡／攝影）
不能和朋友相聚，許多人節日買束花給自己。（記者李怡／攝影）

今年迎接新年的方式，注定和大家原本計畫的很不一樣。因Omicron病例激增，舊金山跨年煙火秀已取消。南加洛杉磯市中心Grand Park的跨年晚會，則改成視訊直播，倒數計時投影在市政廳牆面。

灣區許多家庭不得不改變他們的跨年慶祝計畫，一方面要保證節日氣氛，但另一方面也要以確保健康安全。大多數人原本的計畫被打亂，有的臨時取消大型聚會，有的改為小範圍三五好友相聚，並且在聚會前都相約過快篩檢測 ，謹慎防範Omicron變體病毒的傳播。

華裔 Adara King說，儘管疫情打亂了計畫，但是不能輸了心情。Adara 是住在南市場街的舊金山市居民，本計畫與公婆父母等家人一起飛到拉斯維加斯遊玩並慶祝新年。但因近日Omicron病例激增，家人望而生畏，決定取消出行計畫。但是 Adara 夫婦並不想獨自悶在家中，過一個了無生趣的新年，於是就邀請一對好友，由之前的多人家庭大團聚，改為一個小型好友聚會，由去餐廳吃飯，改為在家中自己下廚備餐。

像 Adara 這樣改變原本計畫行程的並非少數，根據 Nobe Hill 社區的便民超市反映，新年前夕的鮮花、氣球、擺件等室內裝飾品，賣的非常快，有幾款在上午時分就已經賣到脫銷。在超市購物的 Jane Joue 說，與往年節日不同的是，今天來買鮮花並不是為了拜訪親友準備的禮物，而是為了裝飾自己的家。「為了安全健康，本來與朋友自駕出遊的計畫取消了，於是今年只有我一人在家跨年，所以更想把家裡裝點的溫馨一點。」 Jane 笑著說，「好在已經約好了，會在線上與朋友一起敲鐘倒數迎新年，這讓我覺得很開心。」

不只是個人與家庭的新年計畫被打亂，做出改變。舊金山很多商家的新年促銷計畫也因 Omicron 病例的激增，做出了很多的調整。位於 Polk Street 上的一間中東餐廳，本來策畫了回饋顧客的新年派對，派對也是店裡員工收到大量小費的好時機，但不得已派對臨時取消。因跨年夜不再會有原定的顧客光顧，計畫好的員工排班表也必須跟著改變。這讓店裡的喜慶氣氛，瞬時減半。

部分原本計畫出遊的人們，改為留在家中，致使節前鮮花、氣球室內裝飾品、軟飲備受歡迎...
部分原本計畫出遊的人們，改為留在家中，致使節前鮮花、氣球室內裝飾品、軟飲備受歡迎。（記者李怡／攝影）

舊金山還有很多的商業酒吧，因 Omicron 不得不臨時取消已經預定好的樂隊演出，同時將已收取的幾千元門票費用退還給顧客。來自OXY酒吧餐廳的店主 Rany說，本想這次的新年演出會是店內一次很好的扭轉經營的機會，沒料到會是這樣，多少會有些打擊大家的情緒和氣氛，不知道酒吧的經營何時會走向正軌。

另外，健康衛生專家也建議，在參加活動前應該先做一次快篩。雖然PCR檢測準確度夠，但拿到報告多半都已經是兩天後的事情，很可能做完 PCR 之後被傳染，因此專家們提醒，聚會出發前做一次快篩最安心。另外，五歲以下小孩目前還不能施打疫苗，如大人們都已經接種，那就問題不大；但如果來自不同家庭的多個孩童在一起，就不太安全。

Omicron 舊金山 檢測

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