灣區空氣質量局 呼籲假期別燒木材放煙花

灣區空氣質量管理局稱，煙花和木煙會導致空氣污染激增，並在社區中產生過多的煙霧和灰燼（記者李怡╱攝影）

灣區 空氣質量管理局（Air District）30日發文，要求灣區居民在新年假期不要在壁爐或柴爐中燃燒木材，以避免影響空氣質量，危及居民健康。與香菸煙霧一樣，木材燃煙含有細顆粒和致癌 物質，使空氣呼吸不健康。冬季，木材燃煙是灣區空氣污染的主要來源，對兒童、老人和呼吸系統疾病患者尤其有害。

2022迎新年之際，整個灣區的空氣質量，預計將會是良好至中等。但新年假期期間的木材燃燒，會對局部地區和社區的空氣質量產生重大影響，且木材燃燒也會顯著影響室內空氣質量。雖然空氣警報未拉響，木材燃燒並不違法。然而在節假日，灣區空氣質量管理局強烈不鼓勵燃燒木材。灣區的航空區還要求居民在假期周末不要燃放煙花爆竹。煙花和木煙會導致空氣污染激增，並在社區中產生過多的煙霧和灰燼。

空氣質量管理局執行官布羅德本特 (Jack Broadbent) 表四，希望大家在慶祝新年的時候，盡量避免燃木和煙花表演，從而來保護家人和鄰居的健康。因為木材燃燒和煙花爆竹都會給社區造成嚴重的空氣污染。請大家一起努力，共同確保所有灣區居民在這個假期周末，可以享受更清潔的空氣。

灣區空氣質量管理區是負責保護灣區九縣空氣質量和全球氣候的區域機構。灣區居民還可以通過以下方式了解空氣警報是否生效，請訪問 www.sparetheair.org 或 www.baaqmd.gov, 下載 Spare the Air iPhone 或 Android 應用程序。