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加州新冠住院人數 增速前所未有 專家：下周更不安全

編譯組／綜合30日電
加州新冠住院人數增加速度前所未有，灣區醫院暫未超出負荷。（美聯社）
加州新冠住院人數增加速度前所未有，灣區醫院暫未超出負荷。（美聯社）

隨著新冠疫情即將邁入第三年，加州感染新冠肺炎住院的人數正以前所未有的速度在增加，這是令人意想不到的發展。

根據聖荷西信使報（Mercury News）的分析，加州現在單日新增新冠住院人數的增幅比疫情中任何時期都大，28日的新增住院人數比27日多出451人，而27日的新增住院人數又比26日多出346人。灣區新增住院人數增幅以康曲柯士達縣最大，過去兩周大增76%，南加州橙縣增幅更高達89%。

柏克萊加大流行病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「這個現象讓我擔心，我覺得下周會更不安全。」

即使加州新冠住院總人數目前已增至約5200人，仍只有去年冬季時的四分之一。衛生專家希望加州能避免出現去年冬季住院人數激增的慘況，因為現在大部分加州居民都已接種疫苗，而且Omicron病毒株造成的症狀沒有Delta病毒株嚴重，患病時間也較短。儘管如此，仍然有許多人因為感染Omicron必須前往急診室求醫。

舒瓦茲柏格表示，醫院會密切觀察病床、醫療物資和防護裝備的數量，並評估是否有必要暫緩進行選擇性手術。他說：「接下來的兩到三周會是非常危險的時期。」

約翰穆爾醫院（John Muir Health）發言人德魯（Ben Drew）表示，他們正在取消一些需要過夜的選擇性手術，並在1月4日前限制心導管檢查實驗室的工作，但緊急手術和必要手術會繼續進行。約翰穆爾醫院醫療長羅德里格茲（Russell Rodriguez）也表示，他們已開始限制訪客進入急診室候診室。

聖他克拉拉谷醫療中心（Santa Clara Valley Medical Center）醫療長克里夫‧王（Clifford Wang）表示，過去兩周，聖他克拉拉縣的新冠住院人數增加了13%，增加速度沒有灣區其他縣快，縣內三個醫療系統也一直積極儲備防護裝備，並計畫在需要時增加人手。

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