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Omicron肆虐 灣區未成年人染疫數量激增

編譯組／灣區30日電
灣區確診新冠的未成年人人數激增。（Getty Images）
灣區確診新冠的未成年人人數激增。（Getty Images）

受到高傳染性Omicron變種病毒的影響，美國各地未成年人新冠確診病例激增，並導致東北部未成年人住院人數大幅增加。儘管灣區目前各醫院的未成年新冠住院病人人數還未攀升，但專家表示，情況應該會改變。

史丹福大學兒童醫院小兒傳染病醫師馬修（Roshni Mathew）說：「我想像不出加州有任何倖免的可能。」

馬修表示，加州和灣區的未成年人確診病例愈來愈多，儘管住院人數還未增加。他強調，即使住院人數變多，不一定代表這些病例十分嚴重。因為住院兒童的病情輕重不一，有些只出現輕微症狀的兒童，是因為有其他健康問題才會住院觀察。

紐約州的未成年人新冠住院人數本月激增四倍，其中68人是在上周住院。

加州數據顯示，加州未成年人確診病例在聖誕節前就開始增加，11月中旬到12中旬平均每周新增8400例，12月17日到21日這周新增將近1萬5000例。

在灣區，未成年人新增病例增幅更大。舊金山23日新增119例，幾乎是一周前61例的兩倍；聖他克拉拉縣截至19日當周新增211例，比一周前大增75%。

金門小兒科診所（Golden Gate Pediatrics）小兒科醫師舒瓦茲（Laurel Schultz）表示，在三天的聖誕節周末假期中，就有約20名兒童在她的辦公室被檢測出感染新冠。

舒瓦茲說：「大部分兒童的症狀都很輕微，像是咳嗽、發冷、流鼻水，偶爾有人發燒。人們出現流鼻水等類似感冒的症狀時，最好視為是感染了Omicron。最好不要前往探視祖父母，或者搭乘飛機。」

過去一年來，加州感染新冠的未成年人比例不斷提高，一年前為11.9%，今年8月為13.2%，截至12月23日為15.2%。柏克萊加大流行病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「這是讓人不安的趨勢。」他認為，應該是未成年人的疫苗接種率仍遠低於成人。

不過，最讓醫師和專家擔心的是，加州5到11歲兒童的疫苗接種率至今只有15%，即便是高接種率的舊金山，這個年齡層已接種疫苗的兒童也不到一半。

通常，兒童比成人較不容易感染新冠病毒。即使如此，加州仍已有42名兒童死於新冠，包括一名本月在蘇拉諾縣死亡的嬰兒。

加州 灣區 疫苗

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