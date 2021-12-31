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聖荷西市長候選人馬罕反削警預算 被指選舉造勢

記者王子涵╱聖荷西報導
聖荷西市議員、市長候選人馬罕表示反對削減警局預算。但聖荷西警察協會認為，馬罕只是為了給選舉造勢。（競選網站截圖）
聖荷西市議員、市長候選人馬罕表示反對削減警局預算。但聖荷西警察協會認為，馬罕只是為了給選舉造勢。（競選網站截圖）

聖荷西市議員、市長候選人馬罕 (Matt Mahan) 29日出現在反對「削減警局預算」的活動中。馬罕提出，聖荷西市的財產和暴力犯罪增長迅速，但削減警局預算的呼聲卻一直沒有停，「我們真的應該削減警局預算嗎？」

「我們所需要的警察力量，是能夠融入社區、對社區負責的，但削減預算顯然不是答案，這是常識。」傳單上寫到。

反對「削減警局預算」的傳單。（推特截圖）
反對「削減警局預算」的傳單。（推特截圖）

馬罕說：「我對削減警局預算的擔憂每天都在增長，而且聖荷西的警察數量太少了。我們應該提高警察的培訓，而不是削減他們的預算。」

但令人尷尬的是，馬罕的聲音並沒有得到聖荷西警官協會的支持。協會發言人薩高（Tom Saggau）表示，馬罕只是在利用有分歧的話題來為他的競選活動造勢罷了。「競選市長的調查說明，馬罕的支持率剛剛超過誤差範圍，這就意味著80%的選民甚至都不認識他。」

聖荷西的立法者並沒有在財政上削減警局的資金，不過支持使用橡膠子彈以及其他武力手段制服嫌犯的提案。聖荷西警局在2020年就面臨預算短缺，當年批准的預算為4.715億元，約佔聖荷西市總體預算的30%左右。

聖荷西其他幾名競選市長的候選人對馬罕的觀點表示贊同。聖他克拉拉議員查維斯（Cindy Chavez）表示：「我們應該在公共安全領域投入更多的資金。」

市議員戴維斯（Dev Davis）對於削減警局預算也表達了相似的態度。「我認為聖荷西警局是全美大型城市中警員數量最稀少的警局之一，」戴維斯說，「我們需要更多的警員參與巡邏。」

市議員佩拉萊斯（Raul Peralez）表示，聖荷西還在重建警局的過程中。在經濟大蕭條期間，時任聖荷西市長喬可力（Chuck Reed）在決定削減警員工資後，這座城市便失去了上百名警員。作為一名前警員，他反對削減警局預算的活動。

佩拉萊斯說，馬罕在重提一個市議會已經表態過的話題。這已經不是一個熱門的話題了，市議會也沒有提到相關的話題。

預算 聖荷西 警察

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