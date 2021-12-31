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伽羅博羅仍缺席49人訓練 新秀蘭斯蓄勢待發

記者王子涵╱聖荷西報導
蘭斯(左)與伽羅博羅在訓練中的合影。（Instagram截圖）
蘭斯(左)與伽羅博羅在訓練中的合影。（Instagram截圖）

49人四分衛伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）已經連續三天缺席了隊內訓練。距離1月2日(周日)對陣休斯頓得州人（Houston Texans）的比賽僅剩下三天，他是否能夠帶隊首發出戰令人懷疑。

49人季票擁有者張哲遠表示，儘管已經進入了賽季末段，球隊已經產生了化學反應，但比賽前的訓練仍是十分重要的一環。「每支球隊都有不一樣的戰術和打法，賽前的針對性訓練能夠幫助球隊了解對手」。張哲遠說，「主力四分衛缺席訓練並不是一個好消息，伽羅博羅的傷勢可能比想象的更加嚴重。」

主教練沙納漢（Kyle Shanahan）在日前訓練後的記者會上，證實伽羅博羅在上周四對陣泰坦隊的比賽中，將右手拇指韌帶扭傷，並出現一小塊碎骨。伽羅博羅在29日的記者會上回應道：「是的，我的手指韌帶扭傷了。疼痛是不可避免的，但我對美式足球的信心不會改變。」

儘管伽羅博羅的傷勢尚不明朗，不過新秀蘭斯（Trey Lance）做好了本賽季第二次代表49人出戰的準備。贏下剩餘的兩場比賽不僅會幫助49人鎖定季後賽的名額，更是蘭斯接管49人未來的良好開端。

外接手薩繆爾（Deebo Samuel）專注於個人狀態的調整，尚不明確他是否全程參與了球隊的對抗訓練。薩繆爾的兒子周一在南卡羅來納州降生，他也缺席了那天的訓練。本賽季，狀態不錯的塞繆爾僅缺席了對陣海鷹隊的比賽。

跑鋒米切爾（Elijah Mitchell）正常跟隊訓練，中後衛格林勞（Dre Greenlaw）也從腹股溝的傷勢中康復，在30日第一次回復訓練。

南卡羅來納州 足球 季後賽

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