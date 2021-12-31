2021十大新聞／耆老頻頻遇襲 喚醒亞裔

多個舊金山的罪案受害者均是亞裔長者。左上為謝蕭珍，右上則是華埠洗衣房暴力搶劫案，下圖兩則則是廖姓老翁被襲擊踢倒。（本報存檔照片）

2021年，舊金山華裔 不斷成為惡性治安事件，特別是針對亞裔 的仇恨事件的受害人。年初，舊金山就發生多起針對亞裔長者的襲擊案，轟動全美。從70多歲的謝蕭珍婆婆，到80多歲的伍雷翠芳，再到90多歲的越南華僑 Anh Taylor，三位婆婆均是遭遇暴力襲擊，被監控攝像拍下。此外，84歲的泰裔老翁 Vicha Ratanapakdee也在舊金山街頭被推倒致死。

金山灣區是此一波仇恨亞裔事件的重災區，上述事件喚醒全美對種族仇恨事件的重視，並進一步引發廣泛的討論，從舊金山市府、到州與聯邦，也都給予十分重視。2021年5月拜登總統簽署了「新冠仇恨犯罪法案」（Covid-19 Hate Crimes Act）。

波洛西出席華埠活動，慶祝「新冠仇恨犯罪法案」的簽署生效。（本報存檔照片）

之後，聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）到訪華埠的花園角廣場，與華裔社區一起慶祝法案獲得簽署，同時也表達對華裔的支持。該法案旨在保護各族裔，尤其是在新冠疫情期間備受攻擊的亞裔社區的安全。此外，法案也要求各地加強對執法人員的培訓，了解如何辨識仇恨犯罪，提高審查仇恨犯罪的效率。

在發生一系列仇恨亞裔事件同時，也湧現出了大批圍繞著倡導「停止亞裔傷害」為主題的社區活動、文藝作品、座談活動。也可以說這是亞裔群體覺醒的一年，促使華人在各自熟悉的領域，以他們熟悉的方式表達著內心的訴求和發出聲音。

2021年8月份，在亞裔遭遇傷害的大背景下，亞洲協會主辦了加強團結反仇亞研討會。加州官員和亞洲各國家的外交代表出席，表達了針對亞裔暴力事件上升的看法，共商社區應如何加強團結共同反對種族仇恨。

州眾議員丁右立（Phil Ting)表示，在過去一年多的反仇亞活動中，取得了一定的成績和進展，包括得到了建設亞裔社區的1.56億的撥款，促使了多個國家公共服務的網站增加亞裔語言的使用。這是各個亞裔組織的持續努力的結果。丁右立說，亞裔社區不能鬆懈，維護權益和尊嚴的事業任重而道遠，需要團結一致，繼續努力。