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2021十大新聞／仇亞事件多 義工挺身護華埠

記者劉先進／屋崙報導
1月31日，在屋崙華埠，有嫌犯從背後連續推倒3位老者，震驚社區。圖為附近監控視頻截圖。（記者劉先進／翻攝）
1月31日，在屋崙華埠，有嫌犯從背後連續推倒3位老者，震驚社區。圖為附近監控視頻截圖。（記者劉先進／翻攝）

2022年即將到來之際，本報編輯部選出2021年舊金山灣區「十大新聞」。新冠肆虐，無疑是頭條，然不止在灣區，抗疫早已成世界生活新常態，而本次票選的，主要是發生在灣區讀者身邊的事。其中，「滴血驗百病」的荷姆斯涉嫌詐欺、VTA槍擊事件，似與華人無關，但仍引起社區廣泛關切；金山發起連串罷免、洛威爾高中招生改革、庫比蒂諾關校，則直接影響到華人的權益和機會；而亞裔耆老遭仇恨攻擊、華童被流彈奪命、陳煥瑛遭遇車禍、聖荷西市向華人道歉等等，華人社區則不幸成為事件受害者。祝福每位讀者及華人社區，新的一年平安、祥和！

藍天使義工在華埠巡邏。（記者劉先進 ／攝影）
藍天使義工在華埠巡邏。（記者劉先進 ／攝影）

今年年初以來，針對亞裔的仇恨事件、乃至暴力犯罪明顯增多。華埠商業遭遇疫情和犯罪的雙重打擊。危急時刻，為保護華人商家和民眾的安全，屋崙華埠藍天使義工和台山同鄉會社安隊先後成立。義工的足跡遍布華埠社區各個角落，再加上警方也增加了巡邏，屋崙華埠治安逐漸好轉。

1月31日，在屋崙華埠，有嫌犯從背後連續推倒三位老者，受害人包括一位91歲西裔長者，另二位是分別為60歲和55歲的華人王先生（Kon Wung）夫婦。三人均被送往醫院。背後襲擊推倒91歲長者的視頻放在網上，群情激憤。此事甚至成為白宮記者會上的話題。

為緝拿嫌犯，華裔影星吳彥祖和韓裔影星金大賢（Daniel Dae Kim）聯合捐款2萬5000元，屋崙的Metropolitan Bank銀行也捐出5000元，作為懸紅獎金。最終，警方逮捕了28歲嫌犯穆斯利姆（Yahya Muslim），他被起訴攻擊、造成身體傷害等五項罪名。

台山同鄉會華埠社安隊巡邏。（記者劉先進／攝影）
台山同鄉會華埠社安隊巡邏。（記者劉先進／攝影）

根據警方數字，1到2月，屋崙搶劫就發生了21起，還有各種襲擊事件。

4月29日，華埠商會主席陳錫澎行走在華埠時，遭嫌犯拉姆齊（James Lee Ramsey）從後面襲擊頭部，他摔倒後昏迷片刻，但甦醒後立即跳起來準備搏鬥。見拉姆齊跑遠，他用手機拍下背影，幫助警方逮捕嫌犯。9月，拉姆齊對可能造成重大身體傷害的武力攻擊指控表示不抗辯，換取阿縣地檢處撤銷仇恨犯罪控告。考慮到他的精神狀況，法官決定將其轉介到加州懲戒所的診斷治療機構，為期90天。將在2月17日宣判。

暴力增多，卻也有正能量在傳遞。2月6日，華埠藍天使義工巡邏隊成立，每周至少三天巡邏。接著，3月1日，台山同鄉會社安隊成立，一周七天巡邏。志工的身影出現在街道上，震懾了壞人，也讓民眾和商家感到安全。

同時，考慮到華埠社區的需求，屋崙警局也加派人手巡邏，每天至少六輛警車。目前華埠罪案降低，10月搶劫案只有一起。

治安問題，永遠是華人心之所係。目前的華埠治安，已在逐漸好轉，華人志工巡邏隊功不可沒。

華埠 華人 屋崙

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