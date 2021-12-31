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2021十大新聞／政壇罷免連連 震盪金山

記者李怡 / 舊金山報導
設在華埠的投票站點。（記者李怡／攝影）
設在華埠的投票站點。（記者李怡／攝影）

回顧2021年舊金山政壇，可謂是「罷免年」，加州州長、地方檢察長、教育委員罷免選舉如火如荼地進行。州長紐森有驚無險，順利贏下選舉，但是金山檢察長博徹思罷免案、金山三教育委員罷免案，在收到足夠合法簽名後，也終於先後成案，選務處決定將兩場選舉將分別在明年2月15日、6月7日舉行。

由於新冠病毒肆虐，紐森採取封城及嚴格的隔離政策，對商業造成嚴重打擊，民眾怨聲載道。雖然州府發放大量救濟金、振興經濟，仍效果有限，間接造成犯罪及無殼遊民增加。有政治野心的人認為有機可乘，發起罷免州長的行動。

州長紐森在罷免召回期間回到舊金山華埠， 尋求華裔支持。（記者李怡／攝影）
州長紐森在罷免召回期間回到舊金山華埠， 尋求華裔支持。（記者李怡／攝影）

剛開始時，罷免行動氣勢不弱，紐森不得不積極應戰，民主黨也定調這是全國性的選戰，所以聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)、副總統賀錦麗(Kamala Harris)都來助陣，投票前夕總統拜登也來加州護航。9月14日加州罷免州長紐森(Gaven Newsom)投票結果揭曉。結果顯示67%反對、33%贊成罷免，罷免宣告失敗，紐森安然過關。不過，2022年紐森將再次投入競選連任。

博徹思是全美進步派地方檢察長的代表，主張減少大規模監禁。他在2019年以微弱的優勢贏下選舉。上任之後，更是爭議不斷，尤其是在多起惡性治安事件之後，引起媒體鋪天蓋地的報導。博徹思也被指在起訴累犯、收押嫌犯的工作上，過於「寬容」，因此最終觸發了罷免運動，正式獲得了選務處的確認。投票定於6月7日舉行。

舊金山教育委員會在2021年初實行的一系列新政策，使學生及家長非常不滿，也促發了對學區教育委員的罷免風潮。這些改革政策包括，將舊金山市內的44所公立學校改名，將洛威爾高中的錄取政策由之前的按照學術表現擇優錄取制度，改為抽籤制度，並由暫時的改為永久的政策。對學區教委的罷免運動，在收集到足夠簽名後，已經成案，定明年2月15日舉行。被罷免的三位教委，包括教委會主席盧佩思、副主席莫力加及發表族裔歧視推文的高勵思，三人的命運將交由選民決定。

罷免 紐森 教育

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