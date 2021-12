2021十大新聞／荷姆斯案受審 血檢欺詐轟動全美

荷姆斯受到11項欺詐重罪的指控,刑期最高為20年。(記者王子涵/攝影)

矽谷投資 界多年來流行著這樣一句「至理名言」:「Fake it until you make it」 (弄假直到成真)。

荷姆斯(Elizabeth Holmes)作為矽谷首位女性億萬創業家,19歲從史丹福大學 輟學並創立Theranos血液檢測公司,她靠著一雙動人的大眼睛以及超乎常人的說服力獲得了眾多政要和富商的投資。荷姆斯為Theranos募得超過9億4400萬元的投資資金,市值最高達90億元。

然而,她所吹捧的「滴血驗百病」科技終究沒有等到成真的那一天。檢方指出,在尋求投資的過程中,她不斷對投資人隱瞞事實甚至涉嫌欺詐,最終已經37歲的她受到11項欺詐重罪的指控,若被判有罪,刑期最高可達20年。

9月8日,荷姆斯案在聖荷西聯邦法院正式開庭。在超過4個月的庭審當中,主檢察官唐利奇(Robert Leach)和他的團隊傳喚了29名證人,包括Theranos前實驗室主管、投資人和患者,並向陪審團展示了上百封公司內部郵件、財務報表、短信等證據。

這些證據中包括荷姆斯隱瞞使用第三方驗血儀器、盜用輝瑞等製藥公司商標虛假宣傳、血檢結果嚴重偏差、謊稱與軍方合作等。

荷姆斯辯護律師唐尼(Kevin Downey)的策略正如他開庭所說的那樣:「儘管她失敗了,但這並不是犯罪。」他將罪責歸結與投資人的誤解以及研究人員的無能。

案件的高潮出現在荷姆斯親自站上證人席,為自己辯護。她控訴前Theranos執行長、她的前情人巴爾瓦尼(Sunny Balwani)對她進行長時間的身體和精神的控制,以及性虐待,從而影響了對公司的判斷。法庭上,她一度精神失控,留下淚水。

12月8日,控辯雙方都結束了陳詞。荷姆斯的命運將交由12名陪審員(8男4女)來定奪。截至12月30日,判決結果仍未出爐。