2021十大新聞／學生流失多 庫比蒂諾市連關三所小學

孩子們高舉著「拯救Meyerholz」、「停止關閉我的學校」的自製標語加入到遊行的隊伍中來。（記者王子涵/攝影）

近年來，學生流失已成為阻礙公立學校持續發展的絆腳石，聖他克拉拉縣32個學區 中的30個，都正經歷著這樣的困難，在近6年裡共失去了5000多名學生，即便是擁有著頂級教育 資源的庫比蒂諾聯合學區也被迫做出艱難的改革。

庫市聯合學區委員會於9月24日提出2022-2023學期支出縮減計畫，其中包括永久性關閉Meyerholz小學、Regnart小學和Muir小學，其中規模最大的Meyerholz小學，約81%的學生來自於亞裔家庭。消息一出，立即引起了當地華人社區的強烈抗議，在投票 前的三周內，學生與家長在學區委員會辦公室、市議會大樓等地組織了多場抗議活動。

抗議中，孩子們高舉著「拯救Meyerholz」、「停止關閉我的學校」的自製標語加入到遊行的隊伍中，多名家長表示，學區委員會應該想辦法吸引更多的孩子報名，而不是簡單地關閉學校。

10月14日投票當晚，約有超過100名學生家長聚集在柯林斯（Collins）學習中心門前，試圖挽救這三所學校的命運。五名教育委員經過了長達數小時的討論和商議，會議一直持續到第二天凌晨。

最終，關校計畫以3:2的投票結果通過，這意味著，Meyerholz、Regnart、Muir三所小學在陪伴學生最後一個學期後，將被永久關閉。

家長擔心，被迫轉學會讓學生面臨著身體和情感上的雙重衝擊，尤其是在疫情大流行期間，這股壓力可能會對學生的課業以及心智成長造成影響。

學委梁沈詩薇（Sylvia Leong）表示，學區委員會將確保下學期的轉校工作盡量平穩。「這是一個很艱難的選擇，沒有人想要關閉學校。Meyerholz小學是我的母校，我的孩子也是Meyerholz的學生，關校是我們最後的選擇。」