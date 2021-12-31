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2021十大新聞／學生流失多 庫比蒂諾市連關三所小學

記者王子涵／聖荷西報導
孩子們高舉著「拯救Meyerholz」、「停止關閉我的學校」的自製標語加入到遊行的隊伍中來。（記者王子涵/攝影）
孩子們高舉著「拯救Meyerholz」、「停止關閉我的學校」的自製標語加入到遊行的隊伍中來。（記者王子涵/攝影）

近年來，學生流失已成為阻礙公立學校持續發展的絆腳石，聖他克拉拉縣32個學區中的30個，都正經歷著這樣的困難，在近6年裡共失去了5000多名學生，即便是擁有著頂級教育資源的庫比蒂諾聯合學區也被迫做出艱難的改革。

庫市聯合學區委員會於9月24日提出2022-2023學期支出縮減計畫，其中包括永久性關閉Meyerholz小學、Regnart小學和Muir小學，其中規模最大的Meyerholz小學，約81%的學生來自於亞裔家庭。消息一出，立即引起了當地華人社區的強烈抗議，在投票前的三周內，學生與家長在學區委員會辦公室、市議會大樓等地組織了多場抗議活動。

抗議中，孩子們高舉著「拯救Meyerholz」、「停止關閉我的學校」的自製標語加入到遊行的隊伍中，多名家長表示，學區委員會應該想辦法吸引更多的孩子報名，而不是簡單地關閉學校。

10月14日投票當晚，約有超過100名學生家長聚集在柯林斯（Collins）學習中心門前，試圖挽救這三所學校的命運。五名教育委員經過了長達數小時的討論和商議，會議一直持續到第二天凌晨。

最終，關校計畫以3:2的投票結果通過，這意味著，Meyerholz、Regnart、Muir三所小學在陪伴學生最後一個學期後，將被永久關閉。

家長擔心，被迫轉學會讓學生面臨著身體和情感上的雙重衝擊，尤其是在疫情大流行期間，這股壓力可能會對學生的課業以及心智成長造成影響。

學委梁沈詩薇（Sylvia Leong）表示，學區委員會將確保下學期的轉校工作盡量平穩。「這是一個很艱難的選擇，沒有人想要關閉學校。Meyerholz小學是我的母校，我的孩子也是Meyerholz的學生，關校是我們最後的選擇。」

2022-2023學期庫比蒂諾聯合學區支出縮減計畫以3：2的投票結果通過。（記者...
2022-2023學期庫比蒂諾聯合學區支出縮減計畫以3：2的投票結果通過。（記者王子涵／攝影）
梁沈詩薇說：「這是一個很艱難的選擇，沒有人想要關閉學校。Meyerholz小學是...
梁沈詩薇說：「這是一個很艱難的選擇，沒有人想要關閉學校。Meyerholz小學是我的母校，我的孩子也是Meyerholz的學生，關校是我們最後的選擇。」（記者王子涵/攝影）
華裔學委劉錦宗表示，「投出反對票並不是因為我的華人身份，如果換做其他的情況，我也...
華裔學委劉錦宗表示，「投出反對票並不是因為我的華人身份，如果換做其他的情況，我也會做出一樣的選擇。」（臉書截圖）

學區 投票 教育

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