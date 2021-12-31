2021十大新聞／聖荷西華埠縱火案 等到遲了134年的道歉

道歉並不能抹去過去的罪行，但承認錯誤能夠幫助我們緩解當今美國所面臨的嚴重種族歧視問題。（記者王子涵／攝影）

加州最大的華埠 曾坐落於聖荷西 市中心，但因為一場發生在1887年的縱火事件被夷為平地。經過了134年漫長歲月，現任市長李卡多（Sam Liccardo）在9月29日代表聖荷西市議會在當年華埠的舊址，正式向華人移民及其後裔遭受的不公正對待而道歉。

1887年5月，聖荷西市議會為興建新市府大廈，宣稱華埠是「公害」。不久後，位於市場街（Market Street）的華埠就遭一場人為縱火燒毀，當地房屋和商店付之一炬，造成1400人流離失所。

這是聖荷西華人社區遭受過最嚴重的歧視，發生在加州強烈排華的時期，「排華法案」（Chinese Exclusion Act）正是在1882年頒布。

道歉活動在聖荷西美術館前的棕櫚圈廣場進行，共有超過200人參加。市議員佩拉雷斯（Paul Peralez）表示，一個世紀以前在聖荷西華埠發生的恐怖災難如今仍然上演著，種族歧視 、對華人的仇視仍然在全美各地蔓延。

李卡多宣讀了市議會對華人移民及其後裔不公平對待的道歉決議。他表示，這是他第一次逐句逐字得宣讀。「儘管決議內容很長，但其中所包含的事實是表達歉意的重要一部分。」

「道歉並不能抹去過去的罪行，但承認錯誤能夠幫助我們解決當今美國所面臨的嚴重種族歧視問題。」

歷史學家虞容儀芳（Connie Young Yu）說，來自官方的道歉給予她莫大的安慰，「就像聽到交響樂一般。」

作家李嘉音是首位提出道歉活動的人，是一次偶然的機會讓她發現了位於前費爾蒙酒店附近的聖荷西華埠被焚紀念牌匾。她感歎於在如此寸土寸金的市中心地段，竟然隱藏著這樣一段鮮為人知的歷史，她也意識到歷史教育缺失的嚴重性；於是花費11個月的時間，翻閱歷史資料，最終出版了「Fire Scar」(火疤)一書。

華人穿著傳統服飾參加道歉活動。（記者王子涵／攝影）