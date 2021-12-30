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太浩湖面雪逾6呎 創50年紀錄

編譯組／綜合29日電
太浩湖地區深陷積雪中，官員呼籲遊客暫時莫前往。 （美聯社）
太浩湖地區深陷積雪中，官員呼籲遊客暫時莫前往。 （美聯社）

通往太浩湖的高速公路因塞拉山創紀錄的降雪關閉數日後重新開放。但公路官員、政界領袖，甚至旅遊和商業協會都敦促遊客，不要前往這個熱門旅遊區，至少再等上一兩天。

在過去的一周，湖面上的積雪超過6呎，而太浩湖滑雪場和山口的積雪至少是其兩倍。據信，這場大雪是50多年來12月份下得最多的一次，海灣地區和太浩湖之間的主要路線50號公路和80號州際公路都關閉了。

雖然高速公路積雪已被清理，足以讓裝有防滑鏈或雪地輪胎的車輛通過，但情況仍然很危險。當局警告說，鏟雪機無處不在。車輛失控打轉和大型牽引式掛車，導致80號州際公路和50號公路臨時關閉，交通很緩慢。

據報導，在前往太浩湖途中的一些城鎮，汽油也出現了短缺。一些鎮上29日有汽油供應，但不是隨處都有。由於員工無法上班，一些商店和餐館仍然關閉。因為送貨被推遲，一些超市的貨架有些空蕩。而且，不是所有的街道和道路都被鏟過雪。

南太浩湖市發言人貝克（Lindsey Baker）說：「我真心提醒每個人推遲他們的旅行計畫，現在只作絕對必要的旅行，以允許我們努力清理道路和提供基本服務。一旦完成這些事情，我們就會鼓勵人們過來」。

29日下午，州長紐森（Gavin Newsom）啟動了他的緊急事務辦公室，幫助應對冬季風暴緊急救助。

當天下午，湖區周圍仍有降雪，但預計一夜之間會逐漸減少，並在30日出現天空部分多雲，開始轉為為期四天的無雪天氣。預測下周一會重新下雪。

50號公路在周一（27日）晚上重新開放，然後在周二（28日）早上在發生多起碰撞後關閉了幾個小時。80號州際公路東行方向於周二下午3時重新開放，但前往灣區的西行公路直到晚上8點45分才重新開放。

太浩湖遊客管理局總裁兼首席執行官查普林（Carol Chaplin）說，在該地區最繁忙的城市南太浩湖，許多商店和餐館都關閉了，因為大雪使許多員工無法上班。29日情況似乎有所緩和，道路也得到了清理。

「事態在不斷變化，」她說。「希望明天的旅行會更容易，而且會有好事發生。」

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