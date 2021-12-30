紐約州疫情失控 加州憂步後塵

觀察紐約州的疫情發展，加州官員認為加州可能步上後塵。（Getty Images）

隨著Omicron病毒造成加州 新冠病例激增，加州官員和衛生專家正在觀察東岸紐約州 的疫情 發展，以預測加州疫情下一步會如何。

根據紐約州的疫情現況，官員和專家預測，加州新病例會持續增加，幾乎可以肯定住院人數也會跟著增加。事實上，加州28日公布的最新疫情數據顯示，加州的住院人數已開始激增。

加州和紐約州的疫苗接種率不相上下，採取的防疫限制也相近，但是，儘管美國第一起Omicron病例是在舊金山發現，紐約州的Omicron病例卻呈爆炸性增長。根據聯邦疾病防治中心（CDC）公布的最新數據，紐約州過去一周的人均單日新增病例率為每10萬人中有171例，加州目前為31例。

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（ Sara Cody）28日表示，她正在監測其他城市的疫情，預料聖他克拉拉縣的單日新增病例將從現在的約1000例，增加到2000多例。她表示，這個數字將超過Delta疫情時最糟糕的情況，也可能比去年還未有疫苗可接種的冬季更嚴重。

Omicron威脅的一項關鍵指標是住院人數。紐約州過去幾周住院人數激增，目前新冠住院人數超過6170人，住院率為每10萬人中有31人。人口是紐約州兩倍的加州，目前新冠住院人數約4750人，住院率不到紐約州的一半。然而，加州目前的新冠住院人數已比兩周高出21%，衛生專家表示，這個數字會繼續上升。

聖地牙哥加大醫院傳染病學家普萊德（David Pride）表示，紐約州的例子對加州具有指導性，他說：「我預測，加州住院人數會激增。」

到目前為止，東西兩州都表示，當地醫療系統尚未像去年一樣不堪負荷。但由於高傳染性Omicron病毒導致許多完全接種者出現突破性感染，即使出現重症的突破性病例不多，仍能造成住院人數顯著增加。

紐約州的未成年人新冠住院人數也大幅增加，目前住院人數是月初的五倍，但大部分都是未接種疫苗者。加州官員警告，本地未來幾周可能出現相同的未成年人病例激增現象，呼籲家長儘快讓子女接種疫苗。

由於加州愈來愈多醫護人員因為染疫告假，醫院人手不足成為一大挑戰。普萊德說：「這個情況已出現在本院，而本院出現的情況很可能也會出現在加州其他醫院。」

舊金山加大傳染病學家甘地（Monica Gandhi）表示，他們看到一些「偶發性」住院情況，即有些住院病人並不是因為新冠住院，也沒有出現症狀，但接受檢測後卻呈陽性。