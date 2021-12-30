Omicron直線飆 灣區收緊室內口罩令 取消健身房豁免權

灣區多縣收緊室內口罩令，健身房不再有豁免權。（美聯社）

鑑於灣區Omicron病例呈直線上升，灣區多縣29日宣布收緊室內口罩 令，要求所有人在非住家的室內場所一律都要戴上口罩，並取消辦公室和健身房原有的豁免權。

此前，舊金山、馬連縣、蘇諾瑪縣和阿拉米達縣允許在每個人都已接種疫苗 的前提下，在辦公室、健身房、教堂等宗教聚會場所可以摘下口罩。在加州本月稍早重啟室內口罩令後，這四縣向加州爭取保留了這項豁免權。

然而，最新數據清楚顯示，大量已接種疫苗者也感染了Omicron病毒，這四縣於是決定取消豁免權，新命令從12月30日凌晨0時01分起生效。康曲柯士達縣已率先於28日取消了豁免權。馬連縣衛生局局長威利斯（Matt Willis）說：「看到這樣的數字，我們認為該是採取因應措施的時候了。」

已完全接種疫苗者現在面臨的感染風險比疫情 期間任何時候都大。一個月前，加州完全接種疫苗者的一周人均單日新增病例率為每10萬人中僅有5.4例，未接種疫苗者為38.4例。截至12月19日，完全接種疫苗者的一周人均單日新增病例率增為13.6例，未接種疫苗者增為70.5例，這還是聖誕節前的數據。

蘇諾瑪縣衛生局局長梅斯（Sundari Mase）表示，在最新公布的確知感染源的新增病例中，40%的病例是在假日聚會中感染的。

根據舊金山紀事報（Chronicle）的分析，舊金山28日單日新增805例病例，是新冠疫情爆發以來最多的一日。官員表示，實際感染人數絕對比官方數字更高，因為許多在家做自我檢測的人並未通報結果。

康曲柯士達縣衛生局局長茲維利（Ori Tzvieli）表示，當地醫院還未出現負荷超載的情況，但他們接到的病人電話已增加許多。他說：「我擔心的是，未來兩到三周會有更多人感染新冠。」

納巴縣衛生局局長雷路西歐（Karen Relucio）表示，該縣醫院的住院人數目前保持穩定。她說：「我們的醫院有充足的容量，目前還未到達過去疫情最高峰時的狀況。」

專家呼籲人們採取愈多預防措施愈好，包括接種疫苗、補強針、戴口罩、只參加小型聚會、參加聚會前先在家做快篩等。

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）說：「在Omicron病例以這麼快的速度增加的情況下，我不建議人們舉行新年慶祝聚會，除非是小型聚會。現在不是參加大型聚會的時候。」

舊金山加大醫學院院長瓦賀特（Bob Wachter）29日表示，儘管疫情現在很嚴重，但可能很快就能看到改善。

瓦賀特說：「到明年2月初，新冠肺炎可能會變得像流感一樣，大多數人可以透過接種疫苗或感染得到免疫力，高感染風險者可以隨時服用口服藥治療病情。」不過，他也補充：「不能百分之百保證。」