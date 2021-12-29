破獲加州最大非法大麻案 阿縣警無人機組全美最強

阿拉米達縣警飛行組首席飛行員哈斯拉（右），特別調查組偵探洛佩茲（左），無人機組技術員薩德勒（中，Lillian Sadler），向記者展示無人機。（記者劉先進／攝影）

阿拉米達縣警飛行組首席飛行員哈斯拉（Rick Hassna）、特別調查組偵探洛佩茲（R.H. Lopez）表示，阿縣無人機組目前是全美最繁忙、活躍的機組之一，執行搜尋嫌犯、尋找失蹤者、救災等任務；今年9月底，無人機協助縣警突襲破獲了加州史上最大的非法大麻 案，指揮7名嫌犯投降，走出大麻倉庫，降低衝突。

而知情人士此前曾向本報確認，這7人均為華裔。

無人機組 從無到有 從小到大

從2014年開始，團隊只有2架無人機，到如今的80多架，共29個飛行員，經歷頗多。2014年阿縣啟動無人機項目時有頗多障礙，聯邦航空管理局（FAA）一開始反對無人機，阿縣要完成很多書面工作，須向FAA報告每一起使用無人機的情況，並得到批准，但速度很慢；比如，有人搶劫開槍，需出動無人機緊急幫忙，但FAA可能要第二天早上才批准。縣警促使FAA做出改變，開發移動程式，輸入地址、飛行高度，即可緊急批准使用。

縣警購買的第一架無人機價值4萬元，執行一、兩次任務，在風中穩定性不好，左搖右晃，結果被吹走。後來，縣警找到中國的大疆公司，以700到1500元購買一批無人機，相機和飛行穩定性提升不少，功能也增加，若無人機和飛行員失去信號，會停留在原地，若3秒鐘還連接不上，會飛回來。無人機還安裝熱像儀，可晚上拍攝。阿縣曾利用無人機搜尋一位在野外失蹤的年長女士，女子在野外過夜12小時，瀕臨死亡，無人機透過熱像儀搜尋到女子後，她被搶救回來。

阿拉米達縣警特別調查組偵探洛佩茲，正在操作無人機。（記者劉先進／攝影）

高清攝像頭 火災中製3D地圖

哈斯拉說，有的無人機有高清攝像頭，還有揚聲器。某些情況下，通緝犯藏在屋內，縣警會打破玻璃，讓無人機飛入，確定他是否佩戴武器，避免警員貿然闖入、發生危險。有的無人機可3D繪圖，比如，有警員捲入槍擊，無人機拍攝犯罪地區的多張圖片，拼接三維模型；山火肆虐時，北加不少地方損失嚴重，無人機製作3D地圖，讓受災的民眾登錄網站，查看財產損失情況。

哈斯拉表示，一些民選官員擔心，無人機會監控社區、侵犯隱私等，但實際並非如此，阿縣無人機執行很多任務，目前從未收到一起相關投訴。

無人機在抓捕嫌犯、遏制犯罪方面，屢建奇功。洛佩茲說，今年初在屋崙華埠 ，曾有一幫年輕人向華裔長者投擲石塊，老人摔倒，頭部受傷，有人致電911求救，縣警緊急出動無人機，協助屋崙警員，將肇事者逮捕。

指揮嫌犯投降

阿拉米達縣警9月底突襲破獲加州史上最大的非法大麻種植案，在東灣屋崙、聖利安住等地倉庫繳獲37噸大麻和超過1000萬元現金，警方還逮捕7人。警方知情者透露，7人均為華裔，會說粵語和普通話。繳獲的1000萬現金，是阿縣歷史上單筆繳獲犯罪資金最多的一次。

哈斯拉和洛佩茲說，此案中，為配合行動，縣警的無人機出動75次，打探大麻倉庫內的情況。因倉庫內的嫌犯持有不少自動槍枝或半自動步槍，情況非常危險。無人機進入倉庫後，透過擴音器，告知嫌犯，已被執法機構團團包圍，並指揮嫌犯如何行動，走出倉庫，極大降低了衝突和危險的可能。當時，大麻倉庫內有不少化學品，警員貿然進去，可能呼吸有毒空氣。無人機被提前放入，探查化學品情況，幫忙通風。

哈斯拉表示，在類似大案中，縣警有兩到三架無人機。一個大型無人機飛到高空，鳥瞰全局；若有嫌犯逃跑，另一無人機追趕，無人機通常能飛行30分鐘，若電池電量只剩5到10分鐘，會飛回來。縣警再讓其他無人機接替、無縫對接，一次辦案，警方可讓無人機飛行10小時。

屋崙華促會此前接受私人捐款7.5萬，將幫助屋崙警局購買無人機，打擊華埠及整個犯罪。縣警已培訓部分屋崙警員如何使用無人機，相信不久即可讓無人機投入打擊華埠街頭犯罪的行動。