加州新冠病例突破500萬大關 全美首州

加州成為美國第一個新冠病例總數突破500萬大關的州。（美聯社）

加州疫情 數據顯示，加州新冠病例總數已累積突破500萬大關，是美國第一個達到這個里程碑的州。不過，由於加州是美國人口最多的州，加上人們在節日期間因為風雨被迫在室內舉行聚會，會達到這個里程碑並不完全出人意料。

加州第一例新冠病例出現在2020年1月25日，經過292天在11月11日突破100萬大關，再經過44天到達200萬。加州新冠病例總數也高於其他大州，例如，截至26日，德州新冠病例總數超過440萬，佛羅里德州超過390萬；此外，新冠肺炎已造成加州超過7萬5500人死亡。

不過，加州防疫成效優於其他病例激增的州。美國新冠病例和住院人數以中西部和東北部地區的增度最大，因為當地寒冷的氣候迫使人們不得不待在室內。聯邦疾病防治中心（CDC）把加州和美國大部分的州同列為病毒「高度傳播」區，但加州上周的人均單日新增病例率為每10萬人中僅有16.4例，不到全國平均的三分之一。

同時，加州新冠住院人數增加得並不快，過去七天增幅為12%，人數為4401人，不到夏季疫情高峰期和一年前疫苗 還未上市前的五分之一。

由於病例激增，灣區舊金山28日宣布取消今年的跨年煙火秀，康曲柯士達縣也宣布，從29日起，所有民眾在室內公共場所一律要戴口罩，即便是已完全接種疫苗者。

美國新冠疫情的時間表通常是從加州開始，部分最早的病例是在由中國入境加州的旅客中發現的。2020年2月6日，聖荷西一名婦女死於新冠肺炎同月，加州通報了首例非旅遊的確診病例，以及首例在社區內傳播的病例。

2020年3月19日，加州州長紐森（Gavin Newsom）頒布了美國第一個居家避疫令（stay-at-home order），關閉商店和學校防止醫院人滿為患。

科學家表示，Omicron病毒株比Delta和其他變種病毒株的傳染性更高，預計到明年初就會成為美國最主要傳播的新冠病毒株。早期研究指出，為了防止感染Omicron，已接種疫苗的人需要再接種補強針。不過，即使沒有接種補強針，已接種疫苗者應該也有足夠的免疫力可以防止出現嚴重症狀和死亡。