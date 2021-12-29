千禧大廈下沉 工程師提裝18個樁補強

千禧大樓維護方式有更新。 (Getty Images)

針對舊金山 千禧大廈下沉問題，工程師提出新整建計畫。這項新的工程計畫案將安置18個樁，用來減輕地基承重量，比原來計畫少了許多。工程專家今年夏天曾建議安裝52個樁，用來解決這棟60樓高大廈的下沉問題。

根據Simpson Gumpertz&Heger建築工師的工程師漢柏格 (Ronald Hamburger) ，他們相信每個樁的承重量比原來設計的樁高出許多。使用這種新設計的樁，整建工程將節省很多時間。

工程專家指出，這些樁將可以減輕大樓地基所承受壓力，減低大樓下沉或傾斜狀況。根據計畫，這些樁將可連接大樓地基與米慎街 (Mission Street) 與佛利蒙街 (Fremont Street) 下方的岩石層。

舊金山最著名的豪華建築千禧大廈於2009年建成，位於米慎街301號，住戶包括著名的美式足球 明星蒙塔拿 (Joe Montana) 與棒球明星潘斯 (Hunter Pence)。然而大樓建成不久，發生下沉傾斜問題。工程師估計，這些年來，大樓下沉18吋，且往西邊傾斜了14吋。千禧大廈下沉傾斜問題，引發了長達五年的法律糾紛。

根據報導，如果舊金山市府批准這項新工程計畫，所有安樁工程可於2022年底完工，附近人行道整建工程可於2023年元月完成。舊金山市府交通局理事會已通過這項工程計畫。目前工程專家正計畫申請最新建築許可。

工程專家從今年夏天開始測試安樁功能，發現安樁時會引起土壤震動問題，此外有時安樁時移除太多土壤，可能會造成建築更容易下沉，於是改變設計新樁，效果改善不少。

根據工程專家，原來設計每個樁的承重量為80萬磅，經過重新設計後，現在每個樁的承重量可高達100萬磅。

根據舊金山市府的工程專家，以及千禧大廈建築師，大樓的安全無虞，即使發生強烈地震 ，大樓住戶的安全仍不會受到威脅。

根據工程專家，千禧大廈下沉傾斜的主因是建築地基沒有連接在岩石層上，而是連接在黏土層上。專家表示，即使不安樁整建，下沉傾斜仍將會自行停止，然而大樓董事會決定進行安樁工程，及早停止目前建築下沉問題。

工程專家相信，安樁工程完成前，大樓可能最多只會下沉半吋。安樁工程完成後10年，工程團隊、舊金山市府建築檢查局與專家小組仍將密切監督大樓下沉傾斜情形是否仍會繼續發生。