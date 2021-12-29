我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞即煽動罪？港府突襲《立場新聞》斬首式國安大捕抓

「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋

加州重畫選區 著重傾聽少數裔聲音 考慮同群體畫同區

記者李怡／舊金山報導
選區重畫委員會代表加州廣大群體的利益，同時委員們要反映出種族性別等多樣性包括對性少數LGBTQ群體的支持。（記者李怡／翻攝）
選區重畫委員會代表加州廣大群體的利益，同時委員們要反映出種族性別等多樣性包括對性少數LGBTQ群體的支持。（記者李怡／翻攝）

少數族裔媒體中心與加州選區重畫委員會28日組織召開了媒體見面會。會上報告了加州未來10年的選區地圖，已經於12月27日向國會提交，並討論了新地圖對於少數族裔的影響。加州公共事業執行主任史坦恩（Jonathan Stein）、洛杉磯縣警長部門的調查員泰勒（Derric Taylor）、MALDEF 執行董事桑茲（Thomas Saenz）、選區重畫委員會特派員Russell Yee等出席會議，並發表講話。

桑茲表示，加州人口增長不均衡，尤其是西語裔、非裔、華裔的增長今年來呈上升趨勢。所以在本次的選區畫分工作中，非常注重利益共同體的感受，更不希望將少數族裔的聲音稀釋。

選區重畫委員會特派員 Russell Yee指出，加州是一個地理位置和人口分布結構很複雜的州，尤其是在疫情期間人口普查和選區重畫，是很具挑戰性的工作。儘管如此，整個工作過程還是以不削弱少數族裔的力量為主、讓少數族裔發聲、尊重加州的人口多樣性。在指定選取的過程中，追求投票權和少數族裔的權利，期間重畫委員會委員的選派也是代表各個族裔的聲音。 

他說，在選區畫分過程中，委員會有多次跟國會溝通，但並未完全採納國會的意見。而是委員會親自花精力，來了解少數族裔的利益，從而制定畫分選區的標準。

會上指出，本次的選區地圖重畫工作，很重視少數族裔居多的選區，會考慮把相同政治選擇的群體畫到同一個選區內。桑茲表示，加州有個良好的趨勢，就是跨界選舉，很多白人會投票給代表少數族裔的候選人。

史坦恩說，以前選區重畫過程是服務於當權者，現在選區重畫是由獨立的委員會進行的。現在的選區重畫代表著不同的群體利益。在重畫過程中開展過很多次的教育宣講會，做很多次活動。這種種互動的目的是，讓偏遠地區的加州群眾參與進來、非裔美國人群體也都參與進來、社會機構也參與進來。在這100多個公眾的會議中，重畫委員會收到了很多的反饋。為了讓民眾參與進來，整個過程都提供了不同語種的翻譯和同傳服務，打破了偏遠地區語言障礙，溝通難的問題。

會上指出，本次的選區重畫委員會成員經過嚴格的選拔，不代表任何政黨的利益。選區重畫委員會的14名成員，是從2萬個申請表中，經過100多場面試而選拔出來的，以避免利益衝突，保持黨派中性。委員會代表必須是代表加州廣大群體的利益，同時委員們要反映出種族性別等多樣性包括對性少數LGBTQ群體的支持。

史坦恩說，加州選區重畫地圖的最終結果，特別注重來自少數族裔的聲音和利益是否得到關照。重畫是基於2019年的地圖公平法案，該法案可能會存在少數族裔的聲音被忽視的情形。目前在國家和州的層面有所改善，但是在地方層面還是有很大的完善空間，需要繼續做很多的努力。選委會會對此持續關注，望選民繼續發聲，為2030年的畫分和人口普查提供參考基礎。

目前地方選區重畫還未完全完成，對於一些小的縣市預計在2022年4月完成，這也意味著地方的社區還在召開會議，加州公共事業部呼籲在重畫過程中，應不只是考慮公民還要考慮非公民的居民的利益，並鼓勵大家在未來幾個月內注意地方選區重畫的工作。

Russell Yee說，在畫分過程中，有多次跟國會溝通，但並未完全採納國會的意...
Russell Yee說，在畫分過程中，有多次跟國會溝通，但並未完全採納國會的意見。委員會花精力來了解少數族裔的利益，從而制定畫分選區的標準。（記者李怡／翻攝）

加州 人口普查 投票

上一則

千禧大廈下沉 工程師提裝18個樁補強

下一則

Omicron肆虐 舊金山取消跨年煙火秀

延伸閱讀

Omicron遍加州 節後灣區日增3400確診

Omicron遍加州 節後灣區日增3400確診
加州新冠病例破500萬大關 美國第一州

加州新冠病例破500萬大關 美國第一州
加州2021選區重劃版圖呼之欲出

加州2021選區重劃版圖呼之欲出
灣區2縣 Omicron單日確診數超Delta最高峰

灣區2縣 Omicron單日確診數超Delta最高峰
避開波曼 羅達倫決明年參選中、南灣選區州眾議員

避開波曼 羅達倫決明年參選中、南灣選區州眾議員

熱門新聞

桑尼維爾獨棟房比開價近百萬成交。（取自地產網站）

桑尼維爾獨棟房比開價近百萬成交

2021-12-24 19:50
Billy一家在太浩湖高級酒店度過難忘的聖誕。（Billy Chen提供）

暴風雪襲太浩 華人受困寸步難行「難忘白色聖誕」

2021-12-28 02:20
桑尼維爾獨棟房比開價多出近百萬元成交。（取自地產網站）

桑尼維爾獨棟房 比開價高近百萬元成交

2021-12-25 02:16
北加州漢堡德縣發生芮氏6.2地震，超市商品掉滿地，一片狼藉。（取自推特）

北加規模6.2地震 隆隆聲持續20秒

2021-12-21 02:18
個人財務公司「Credit Karma」研究發現，半數美國勞工表示，疫情促使他們重新評估自己的工作或職業。(美聯社)

灣區爆大離職潮 原因沒那麼簡單

2021-12-28 02:17
衛生官員指出，舊金山的Omicron病例數量過去一周增加了超過一倍。（Getty Images）

「Omicron裝了加速器」金山確診病例 5天內增1倍

2021-12-22 00:40

超人氣

更多 >
紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高
影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水

影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水
張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金

張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金
CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高