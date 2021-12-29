加州重畫選區 著重傾聽少數裔聲音 考慮同群體畫同區

選區重畫委員會代表加州廣大群體的利益，同時委員們要反映出種族性別等多樣性包括對性少數LGBTQ群體的支持。（記者李怡／翻攝）

少數族裔媒體中心與加州 選區重畫委員會28日組織召開了媒體見面會。會上報告了加州未來10年的選區地圖，已經於12月27日向國會提交，並討論了新地圖對於少數族裔的影響。加州公共事業執行主任史坦恩（Jonathan Stein）、洛杉磯縣警長部門的調查員泰勒（Derric Taylor）、MALDEF 執行董事桑茲（Thomas Saenz）、選區重畫委員會特派員Russell Yee等出席會議，並發表講話。

桑茲表示，加州人口增長不均衡，尤其是西語裔、非裔、華裔的增長今年來呈上升趨勢。所以在本次的選區畫分工作中，非常注重利益共同體的感受，更不希望將少數族裔的聲音稀釋。

選區重畫委員會特派員 Russell Yee指出，加州是一個地理位置和人口分布結構很複雜的州，尤其是在疫情期間人口普查 和選區重畫，是很具挑戰性的工作。儘管如此，整個工作過程還是以不削弱少數族裔的力量為主、讓少數族裔發聲、尊重加州的人口多樣性。在指定選取的過程中，追求投票 權和少數族裔的權利，期間重畫委員會委員的選派也是代表各個族裔的聲音。

他說，在選區畫分過程中，委員會有多次跟國會溝通，但並未完全採納國會的意見。而是委員會親自花精力，來了解少數族裔的利益，從而制定畫分選區的標準。

會上指出，本次的選區地圖重畫工作，很重視少數族裔居多的選區，會考慮把相同政治選擇的群體畫到同一個選區內。桑茲表示，加州有個良好的趨勢，就是跨界選舉，很多白人會投票給代表少數族裔的候選人。

史坦恩說，以前選區重畫過程是服務於當權者，現在選區重畫是由獨立的委員會進行的。現在的選區重畫代表著不同的群體利益。在重畫過程中開展過很多次的教育宣講會，做很多次活動。這種種互動的目的是，讓偏遠地區的加州群眾參與進來、非裔美國人群體也都參與進來、社會機構也參與進來。在這100多個公眾的會議中，重畫委員會收到了很多的反饋。為了讓民眾參與進來，整個過程都提供了不同語種的翻譯和同傳服務，打破了偏遠地區語言障礙，溝通難的問題。

會上指出，本次的選區重畫委員會成員經過嚴格的選拔，不代表任何政黨的利益。選區重畫委員會的14名成員，是從2萬個申請表中，經過100多場面試而選拔出來的，以避免利益衝突，保持黨派中性。委員會代表必須是代表加州廣大群體的利益，同時委員們要反映出種族性別等多樣性包括對性少數LGBTQ群體的支持。

史坦恩說，加州選區重畫地圖的最終結果，特別注重來自少數族裔的聲音和利益是否得到關照。重畫是基於2019年的地圖公平法案，該法案可能會存在少數族裔的聲音被忽視的情形。目前在國家和州的層面有所改善，但是在地方層面還是有很大的完善空間，需要繼續做很多的努力。選委會會對此持續關注，望選民繼續發聲，為2030年的畫分和人口普查提供參考基礎。

目前地方選區重畫還未完全完成，對於一些小的縣市預計在2022年4月完成，這也意味著地方的社區還在召開會議，加州公共事業部呼籲在重畫過程中，應不只是考慮公民還要考慮非公民的居民的利益，並鼓勵大家在未來幾個月內注意地方選區重畫的工作。