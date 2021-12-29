國聯季後賽外卡爭奪硬仗 49人新秀四分衛能臨危受命？
根據目前NFL國聯（NFC）排名，已有五支隊伍拿到了季後賽門票，按名次分別是包裝工隊、牛仔隊、公羊隊、海盜隊和紅雀隊。49人在兩個外卡名額爭奪中，暫時領先，球隊與戰績相同的老鷹隊分列六、七名。並且隨著周一夜賽聖徒隊輸給海豚隊，49人若能贏下剩餘的兩場比賽就可成功晉級季後賽。49人季票擁有者張哲遠說：「老鷹隊本賽季曾輸給過49人，所以即便戰績相同，按照NFL規則，49人在排名上也會力壓老鷹隊。」
49人主力四分衛伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）缺席了球隊周一的訓練，後被球隊主教練沙納漢（Kyle Shanahan）證實其右手拇指韌帶撕裂，並出現一小塊碎骨。儘管球隊尚未確認伽羅博羅是否會缺席下場對陣休士頓德州人的關鍵比賽，但外界已經在討論被雪藏的探花四分衛蘭斯（Trey Lance）出戰的可能性。
「蘭斯承載著49人未來的希望，球迷對他也是寄以厚望。雖然最近一直沒有機會登場，但是主教練曾表示蘭斯最近幾個月的訓練正漸入佳境。」張哲遠表示，「但我認為，如果這個時候把球隊進季後賽的重任壓在一個新秀身上，對蘭斯來說，是艱巨的挑戰和考驗。」
主教練沙納漢在周一訓練後的記者會上表示，他將會先研究德州人的比賽錄像，再決定首發四分衛的人選。「上個月，蘭斯連續四周在訓練中都發揮得十分出色。」沙納漢說，「我和防守組的教練、隊員都是這麼認為的。」
伽羅博羅帶傷完成了對陣泰坦的比賽，他的傳球曾兩度被對手截殺，發揮得並不理想。儘管他可以用拇指的傷勢來解釋自己糟糕的表現，但在賽後他並沒有這麼做，直到主教練在周一公佈他的傷勢。或許，年輕的蘭斯是否能臨危受命完全取決於他個人的決定。最理想的情況是，無論49人在這個賽季能夠走多遠，伽羅博羅最後的任務便是幫助蘭斯更好地融入進球隊，開啟球隊新的時代。
蘭斯畢業於北達科塔州立大學（North Dakota State），幫助學校拿下兩屆NCAA美式足球赛冠军，並在2021年NFL選修大會上以第三順位被舊金山49人隊選中。
本賽季，為接替受傷的伽羅博羅，蘭斯僅為球隊出戰一場，未能幫助球隊獲得勝利。若他臨危受命，49人整個賽季的努力完全有可能付之一炬，畢竟在他大學生涯的最後一年只打了一場正規比賽。但當人們看到他在訓練營的精彩表現時，沒有人會否認這個年輕人可以為49人帶來的改變。
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