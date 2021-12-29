國聯季後賽外卡爭奪硬仗 49人新秀四分衛能臨危受命？

蘭斯有可能臨危受命，接替受傷的伽羅博羅上場。（Instagram截圖）

根據目前NFL 國聯（NFC）排名，已有五支隊伍拿到了季後賽 門票，按名次分別是包裝工隊、牛仔隊、公羊隊、海盜隊和紅雀隊。49人在兩個外卡名額爭奪中，暫時領先，球隊與戰績相同的老鷹隊分列六、七名。並且隨著周一夜賽聖徒隊輸給海豚隊，49人若能贏下剩餘的兩場比賽就可成功晉級季後賽。49人季票擁有者張哲遠說：「老鷹隊本賽季曾輸給過49人，所以即便戰績相同，按照NFL規則，49人在排名上也會力壓老鷹隊。」

伽羅博羅右手拇指韌帶撕裂，並出現一小塊碎骨（Instagram截圖）

49人主力四分衛伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）缺席了球隊周一的訓練，後被球隊主教練沙納漢（Kyle Shanahan）證實其右手拇指韌帶撕裂，並出現一小塊碎骨。儘管球隊尚未確認伽羅博羅是否會缺席下場對陣休士頓德州 人的關鍵比賽，但外界已經在討論被雪藏的探花四分衛蘭斯（Trey Lance）出戰的可能性。

「蘭斯承載著49人未來的希望，球迷對他也是寄以厚望。雖然最近一直沒有機會登場，但是主教練曾表示蘭斯最近幾個月的訓練正漸入佳境。」張哲遠表示，「但我認為，如果這個時候把球隊進季後賽的重任壓在一個新秀身上，對蘭斯來說，是艱巨的挑戰和考驗。」

主教練沙納漢在周一訓練後的記者會上表示，他將會先研究德州人的比賽錄像，再決定首發四分衛的人選。「上個月，蘭斯連續四周在訓練中都發揮得十分出色。」沙納漢說，「我和防守組的教練、隊員都是這麼認為的。」

伽羅博羅帶傷完成了對陣泰坦的比賽，他的傳球曾兩度被對手截殺，發揮得並不理想。儘管他可以用拇指的傷勢來解釋自己糟糕的表現，但在賽後他並沒有這麼做，直到主教練在周一公佈他的傷勢。或許，年輕的蘭斯是否能臨危受命完全取決於他個人的決定。最理想的情況是，無論49人在這個賽季能夠走多遠，伽羅博羅最後的任務便是幫助蘭斯更好地融入進球隊，開啟球隊新的時代。

蘭斯畢業於北達科塔州立大學（North Dakota State），幫助學校拿下兩屆NCAA美式足球赛冠军，並在2021年NFL選修大會上以第三順位被舊金山49人隊選中。

本賽季，為接替受傷的伽羅博羅，蘭斯僅為球隊出戰一場，未能幫助球隊獲得勝利。若他臨危受命，49人整個賽季的努力完全有可能付之一炬，畢竟在他大學生涯的最後一年只打了一場正規比賽。但當人們看到他在訓練營的精彩表現時，沒有人會否認這個年輕人可以為49人帶來的改變。