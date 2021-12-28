灣區2縣 Omicron單日確診數超Delta最高峰

灣區兩縣Omicron單日新增病例率已超過Delta疫情的最高峰。（Getty Images）

跡象顯示，灣區 由新變種病毒株Omicron造成的新增病例數量，已超過今年夏季疫情 高峰期Delta病毒造成的新增病例數量，成為灣區感染程度第二嚴重的疫情。由於衛生當局還在計算聖誕節周末積壓的檢測結果，預料確診人數會快速增加。

截至目前，灣區九縣的新增病例數量都還未超過去年冬季疫情最高峰，但舊金山和馬連縣兩縣的新增病例率已超過Delta疫情的最高峰，聖馬刁縣和聖他克拉拉縣的新增病例率也正在接近這個里程碑。史丹福大學傳染病學家沙林納斯（Jorge Salinas）說：「這是一個非常陡峭的數據坡度，但我們還未到達頂峰。」

根據加州 27日公布的最新數據，加州過去7天的人均單日新增病例率為每10萬人中有23例（不包括聖誕節周末），一個月前每10萬人中僅有10例。目前，舊金山的人均單日新增病例率為34例，馬連縣23例，聖馬刁18例，阿拉米達縣17.3例，康曲柯士達縣16.6例，聖他克拉拉縣14.3例。此外，灣區過去兩周的檢測陽性率上升至5.4%，幾乎翻倍。

疫苗接種率超過70%的加州目前新冠住院人數仍維持在低點，約4400人，遠低於Delta疫情高峰期的8700人。不過，灣區的住院人數有悄悄增加的趨勢，兒童住院人數目前並不多。

鑑於紐約州感染Omicron住院的兒童人數激增，紐約州5到11歲兒童的疫苗接種率與加州又十分接近，加州衛生官員十分擔心。加州衛生廳流行病學家潘靄（Erica Pan）最近推文說：「請盡快送給您的子女一份疫苗保護力的禮物。」

沙林納斯預測，未來幾天將看到兒童病例的增加。他呼籲人們的新年聚會計畫最好延後、減少人數、或縮短時間，避免不必要的旅行，並戴上防護力較好的口罩。他說：「我們必須格外小心。」

沙林納斯還預測，會有更多醫護人員感染病毒。他說：「住院人數會不斷增加，染疫的醫護人員也會增加。」

另一個讓人擔憂的是，醫院現在因其他疾病接受治療的病人比去年多。康曲柯士達縣約翰穆爾醫院（John Muir Health）發言人德魯（Ben Drew）說：「醫院現在的負荷量很高，因此，如果新冠病人顯著增加，將減少非新冠病人可使用的病床數量。」

約翰穆爾兩家醫院上周的新冠住院人數介於8到14人之間，27日增加到24人。史丹福醫院目前有25名新冠病人，另外有11名新冠病人已康復出院。