做噩夢、自殺…VTA槍擊案倖存者 仍蒙受心理創傷

VTA槍擊案令許多員工心理受到重創。圖為案發現場。(美聯社)

聖他克拉拉谷交通局(Santa Clara Transportation Authority)5月26日輕軌車停放場大血案除了造成九人喪生外，許多現場生還者至今仍蒙受創傷後壓力症候群(post-traumatic stress disorder, PTSD)壓力，估計七名死者家屬準備對交通局提出民事訴訟。另外交通局也聘請外界法律專家調查血案爆發原因，調查報告將於明年出爐。

聖他克拉拉縣警局目前也同時進行命案原因調查。兇手聖谷交通局維修工人卡西迪 (Samuel Cassidy)的家產目前全面凍結，交付遺囑認證法庭處理中。

在此同時，受害家屬團結一起，要求交通局提供命案死者家屬全額津貼福利 。死者魯多墨金 (Michael Rudometkin) 的妻子葛蘿莉亞說，交通局對她所提福利要求只簡短回答道，有關他先生不幸命運的津貼福利仍未作出最後決定。她對交通局的態度深表不滿。

根據聖縣縣警局，慘案發生時間約為5月26日清晨6時30分。聖他克拉拉縣檢察長羅森(Jeff Rosen)表示，案發現場是交通局的晨間例會會議室。槍手卡西迪衝入會場，用類似自動步槍的武器向正在開會的員工射擊，打死九人。槍手隨後開槍自殺。

圖為VTA槍擊現場警員攻堅畫面。(美聯社)

慘案爆發後，交通局員工心理遭到重大傷害，時過半年，仍有23名聖谷交通局員工尚未能回到工作崗位。最不幸的是，看到血案發生經過的交通局員工岡薩雷斯(Henry Gonzales)今年8月間自殺身亡。

交通局除了開設心理服務資源中心外，亦提供心理創傷治療師，協助公司員工與受害人家屬度過難關，然而對於命案當天，目睹六名同事喪生的柏托拉特(Kirk Bertolet)，至今噩夢仍連連不斷。

柏托拉特說，他過去聽說過創傷後壓力症候群，可是直到現在親自體會，他才真正了解這種心理障礙。他說，他會突然間說出，甚至做出與自己個性完全不符的事情。柏托拉特目前請病假，住在奧克拉荷馬州 ，由於心理受傷關係，總是攜帶一把隱藏式武器自衛。

慘案爆發前不久，交通局工會主席郭特尼(John Courtney)在會議室門口碰到戴著口罩 的兇手卡西迪。卡西迪當時問他有關維持六呎距離的強制令。卡西迪聽了回答後，似乎感到滿意，郭特尼轉過身來，立刻聽到槍聲四起，郭特尼躲到地板一張塑膠椅子後方，室內充滿槍彈硝煙味。

郭特尼說，他發現塑膠椅子保護不了他，隨即挺身而起，對兇手說道：「停止射殺！」卡西迪站在數呎之外，用槍指著他說：「我不會殺你。」隨即開槍射殺他身邊其他人。郭特尼說，他不很清楚兇手為什麼沒有殺他，他猜想可能過去與交通局經理處開會時，說過一些保護卡西迪的話。

郭特尼表面上似乎仍是一個親和力強的工會主管，可是慘案發生後，郭特尼也曾在佛羅里達州接受48日的心理創傷壓力症候群的治療，在心理咨詢專家協助下，重新回到工作崗位後，他特別要求加強交通局心裡資源服務。