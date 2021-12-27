金山零售業 1月起開徵「物業空置稅」

疫情重創舊金山零售業，新房東物業空置稅2022年仍將實施。（美聯社）

新冠病毒疫情 擊垮了各地的零售商，幾個月來對非必要的室內購物及室內餐飲的禁止，致使許多企業從未重新開張。現在，不但另一個病毒變異株在進一步威脅商業活動，擁有空位的業主還將面臨更多的開支：舊金山將於1月1日實施新的零售業空置稅。

這項稅收種涉及一年中空置超過182天的店面，稅率從面向街道的每一平方呎店面250元開始，該稅率會上升至每英尺500元。且在之後空置的諸年份中，每平方呎1000元。如果該空間出租後仍然空置，則租戶將被徵收該稅，而不是房東 。

包括北灘（North Beach）、日本城（Japantown）和米慎（Mission）在內的大約30多個街區商業區都要繳稅。但地區不包括金融區和聯合廣場。這兩個地區一直在努力應對旅遊業的萎縮、辦公人員的缺失和重大的零售盜竊案。

2019年底的空置率從2018年的12.2%上升到13.2%，這一水平被認為是經濟上不健康的。提出這項措施的參事佩斯金（Aaron Peskin）和他的同事們鑒於疫情，將這項稅收推遲了一年，他說，希望這能給房東帶來降低租金 的壓力，「它的目的是改變行為，而不是創造金錢。」

市財稅局和樓宇檢查局將執行該措施，並在1月份舉行信息發布會。

批評者說，在經濟仍處於動蕩之中時，懲罰房東是不公平的，認為應該再往後踢一年，給這些房東一個反彈的機會。即使在生意興隆的時候，零售商也已經面臨著巨大的障礙，包括會使商店的開業時間推遲幾個月甚至幾年的城市官僚主義，另外還有高昂的運營成本和租金。監督員和選民已經通過了多項法律來加快審批速度，但面對分區限制和鄰裡反對，受挫的業主仍在紛紛放棄。他們認為，政府知道現在是租房的困難時期，卻要徵收稅款，是對發生的事情視而不見。

支持者說，這項措施將使更多的房東來到談判桌前，並幫助正在掙扎的租戶，認為它可以激勵房東獲得租客，把他們的房產投放到市場上而不是堅持高租金。他們認為空置會傷害所有人，大家都希望看到一個開放的城市、繁榮的商業走廊。