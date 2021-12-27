塞拉內華達山降雪 部分公路暫時封閉

塞拉內華達山脈26日接連降下幾場大雪，高山地區公路封閉。(美聯社)

塞拉內華達（Sierra Neveda）山脈26日接連降下幾場大雪，高山地區公路封閉。太浩湖假期交通也因風雪影響，附近公路行車速度緩慢。

加州 交通廳 (Caltrans) 表示，由於大雪關係，80號州際公路從Colfax至內華達州邊界路段暫時關閉，50號公路從Echo山峰到Myers 路段也暫時關閉。然而塞拉內華達山脈積雪將繼續成長，幾道從加拿大南下的冷鋒將進入北加州，未來幾天內山區將繼續降下大雪，灣區 高山也將出現積雪，氣候寒冷。

國家氣象局專家萬雷斯 (Anna Wanless) 表示，民眾這一、兩天內應避免到山區旅遊。28日之後，情況可望好轉。

根據柏克萊加大 塞拉積雪實驗室，多納山峰 (Donner Summit) 從25日上午8時到26日上午8時已降下兩吋半雪，如果從上周二起計算，多納山峰在這幾天已降下約6吋雪，即將打破12月冬季降雪量紀錄。

根據柏克萊加大實驗室報告，多納山峰附近今年12月至今，已降下155吋雪，離1970年12月份降雪紀錄只差24吋。

根據國家氣象局，多納山峰、卡森 (Carson)、艾伯特斯 (Ebbetts) 從26日晚間到29日，可能繼續降下3-4呎大雪。Echo Sonora兩個山口地區也將降下2-3呎雪。拉森公園 (Lasson Park) 這幾天的降雪量將高達4-5吋深。

加州交通廳發言人達博拉托 (Angela DaPrato) 表示，80號州際公路可能26日整天禁止通車，目前路面結霜，專家正在評估公路是否可於27日重新對外開放。達博拉托同時表示，50號公路是否對外開放，目前仍不明朗。

這幾波及時雨帶來連年乾旱的灣區迫切需求的水量。可是連續幾天下雨，灣區有些地方土質開始鬆軟，出現土石流現象。佛利蒙的尼羅河峽谷路 (Niles Canyon Road) 26日稍早坡地出現土石流，曾暫時關閉了兩個小時。

往南經過風景區大索爾 (the Big Sur) 的一號公路也因土石流，曾暫時關閉聖路易奧比斯波縣 (San Luis Obispos County) Ragged Point 到蒙特瑞縣Deetjen’s 大索爾客棧 (Big Sur Inn) 的路段。一號公路關閉的路段已於26日上午11時重新開放。

灣區大部分城市上周均降下2-4吋雨水。聖他克魯茲山區上周降雨量為4-7吋。

國家氣象局專家賈斯 (Roger Gaas) 說，灣區明、後兩天仍將繼續下雨，許多彎區山峰將出現積雪。康曲柯士達縣境內的Diablo山將降下6呎大雪。來自加拿大的冷鋒27日進入灣區，灣區27日、28日兩天天氣將更為寒冷。29日之前，聖荷西、屋崙、舊金山高溫為40多度到50多度之間，低溫可能降到30多度。聖荷西27日晚間最低溫將可能為32度。