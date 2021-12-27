勇士射落太陽重回聯盟榜首 柯瑞9次聖誕大戰最高分

柯瑞（左）和波特（右）常在場上交流。後者在聖誕大戰末節砍下13分，幫勇士贏球，重回聯盟榜首。（記者劉先進／攝影）

25日的聖誕大戰中，缺兵少將的金州勇士 以116比107力克全員出戰的鳳凰城太陽，戰績27勝6負，重回西區第一和聯盟榜首。柯瑞 三分16投5中砍下33分6助攻3抄截，33分也是柯瑞9次聖誕大戰的最高分，也是他聖誕比賽中首次得分過20。柯瑞賽後說，考慮到聖誕大戰面對聯盟最佳球隊（賽前太陽聯盟第一） ，勇士人手不足，這是球隊本賽季最佳勝利。

因為疫情的安全健康程式，勇士有四人缺席比賽，包括隊內第二得分手、防守大閘維金斯（Andrew Wiggins），第三得分手普爾（Jordan Poole），替補射手達米·李（Damion Lee）和新秀莫迪（Moses Moody）。這還不算養傷的湯普森、伊古達拉和二年級新秀懷斯曼（James Wiseman）。而太陽則精銳俱出。

太陽這邊多數利用布瑞吉斯（Mikal Bridges）單防柯瑞，遇到擋拆就換防。無論是前鋒還是後衛，太陽防守沒有太多短板，即使換防，也能給柯瑞施壓。更何況，太陽還能及時收縮包夾，逼迫柯瑞出球。但勇士利用內切、連續傳球給空位投三分，還是能不斷得分。

柯瑞此前八次聖誕大戰，場均只有13.1分。他在23日就表示，個人不喜歡聖誕比賽，因為他通常打不好，希望有所改變。本場柯瑞兌現諾言，入賬33分，也是他生涯參加聖誕大戰，首次得分超20。

勇士五人上雙，波特 （Otto Porter Jr.）19分，佩頓（Gary Payton II）14分，格林8分8籃板10助攻3抄截3蓋帽。太陽的保羅（Chris Paul）21分8助攻，艾頓（Deandre Ayton）18分7籃板，布克（Devin Booker）手感冰涼，全場19中5只得到13分。

教頭柯爾說，勇士缺少三個最好的射手，柯瑞又被嚴防死守，但他依然找到自己的方式，表現出色，得到了33分。「他在場上正負值是24分。即使沒有投籃，也在影響比賽，把防守吸引到自己身上。格林、魯尼都打得很好，這是一場不錯的團隊勝利。」

柯瑞說，考慮到所有因素，這是勇士賽季最佳勝利，「聖誕大戰，客場對陣聯盟戰績最佳球隊贏球，且勇士人手不足，這是一場巨大的勝利。每個人都站出來了。面臨客場出色的氛圍，我們堅持到底。波特在最後階段接管了比賽。」

波特立下奇功，末節13分，尤其是最後3分鐘，太陽將比數迫近到只剩下2分，關鍵時刻，波特一記中投幫勇士穩定局面，最後3分鐘，兩隊只有波特一人得分，他4中3拿下7分，助勇士鎖定勝局。

柯瑞說，在波特今年夏天與球隊簽約之前，兩人曾談過幾次，他始終相信波特能拿出精彩表現，就像對陣太陽那樣。「別不尊重波特，他能投籃。我知道他經歷了很多的傷病和所有的事情，但是自從他今年夏天來到這裏，就一直拼命訓練，很有信心。」