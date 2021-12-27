Omicron肆虐 醫學專家預測 灣區病例恐暴增

醫學專家預測由於Omicron 變種病毒感染力強，未來幾周內，灣區新冠感染病例將急遽暴升，可能超過今夏Delta 新冠疫情，也可能超過去年冬季的疫情。(Getty Images)

醫學專家預測由於Omicron 變種病毒感染力強，未來幾天幾周內，灣區新冠感染病例將急遽暴升，情況可能超過今夏Delta新冠疫情 ，也可能超過去年冬季的疫情。可是專家同時指出，這波Omicron 新冠疫情可能來得快，去得也快，整個疫情起伏過程可能只有數周時間。

專家指出，雖然即使完全接種疫苗 ，甚至打了加強針，仍有感染病毒可能，可是Omicron 引發的症狀一般比較輕微，地區醫院承受的壓力將不會像過去幾波疫情那麼嚴重。

雖然如此，醫學界目前已全力準備應付Omicron 引發的新疫情，接受檢測民眾與新冠病患將洶湧而至，影響力將波及到整個醫療服務、教育、交通，甚至購物中心採購等社區活動。馬連縣公共衛生局主任韋禮斯醫師 (Dr. Matt Willis) 表示，Omicorn 傳染力強，許多社區民眾將遭到感染。

Omicron新變種病毒影響下，美國新冠感染人數已超過Delta疫情高峰。值得注意的是，這是在聖誕新年假期前統計的數字，預料年底假期過後，由於民眾旅遊度假，感染人數將巨幅成長。

美國有些地區，新冠感染人數已經暴升。東岸有些城市，民眾必須等待兩個或三個小時，才能得到檢測機會。聖誕假期前。灣區商店已買不到新冠家庭檢測套件。灣區各縣衛生局紛紛傳出接受檢測民眾大幅增長的情況。

值得慶幸的是，最先傳出Omicron 變種病毒國家南非，現在疫情已經轉緩，顯示這波疫情將來去迅速。

另外證據顯示，Omicron 引發的新冠症狀，比起Delta 或其他新冠病毒輕微，這當然可能與許多民眾已接種疫苗，或者已感染過病毒，身上產生抗體有關。研究顯示，南非與英國因感染Omicron 病毒住院人數，比起因Delta 病毒住院者減少許多，另美國政府已批准治療新冠口服藥丸，預料這將對減緩疫情發生作用。

灣區民眾接種疫苗比率高。許多縣轄區，民眾接種疫苗比率已超出80%，因此感染Omicron病毒住院人數可望稀少。

醫學專家表示，加強針非常重要。目前研究數據顯示，兩劑輝瑞或莫德納疫苗不足以保護這波Omicron 新變種病毒侵襲，即使打了加強針，仍有出現輕微症狀的可能。根據研究，打了第二劑輝瑞或莫德納疫苗後半年，抵抗Omicron 的免疫力只剩下5%，打加強針後，免疫力將可提高到50%，預防病重入院治療功效將可增加到90%。

必須注意的是，兒童容不容易感染到Omicron病毒，聖誕新年假期過後，兒童必須返校上課。有些大學表示，由於這波Omicron 病毒，假期過後，學生返校上課將暫時延後，然而加州公立學校明年元月初將照常開學上課。