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最低工資、精神健康、交通安全…加州新法要來了

編譯組／舊金山25日電         
加州心理健康等新法律將於1月1日生效。（電視新聞截圖）
加州心理健康等新法律將於1月1日生效。（電視新聞截圖）

加州每年都會批准一些新的法律，以期解決一些目前面臨的問題。即將在2022年1月1日生效的新法內容，包括野火管理、最低工資、交通安全規則和心理健康，有些可能會影響到你。

野火：SB332

現行的法律禁止任何人在非其本人的任何土地上對森林、灌木或其他易燃材料放火或導致其著火。在過去幾年中，加州的許多失控的野火，都是由過度生長的灌木助長的；現行法律妨礙了對過度生長灌木的清除工作。

新的法案減少了那些為減少野地火災危險而進行策略控制燒除的人的責任，希望因此能鼓勵更多的人在下一個火災季節之前，將乾燥的燃料清理乾凈。

最低工資：SB3

這項法案將要求所有行業的最低工資在2022年1月1日都須提高：對於雇用26名或更多雇員的雇主，提高到15美元；對於雇用25名或更少雇員的雇主，提高到14美元。

雞尾酒：SB389

疫情期間，在外賣訂購的晚餐中順帶雞尾酒和葡萄酒成了一種時興，該法案允許餐館繼續這樣做，直到2026年12月31日，但是雞尾酒的外送將在2021年12月31日截止。

交通安全：AB43

該法案將授權地方當局，為騎車人和行人等弱勢行人群體的安全考慮，降低速度限制。

精神健康：SB221

這項新法案將管理式醫療保健和保險部門通過的條例編入法典，為醫療保健服務計畫和保險公司，在非緊急醫療保健服務上提供及時服務標準。

該法案還要求，從2022年7月1日開始，醫療保健服務計畫和健康保險公司，包括加州醫療管理式護理計畫，確保正在接受持續精神健康或藥物使用障礙治療的參保人或被保險人，能夠在最後一次預約後的10個工作日內，得到與非醫生的精神健康護理提供者，或藥物使用障礙提供者的後續預約。

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