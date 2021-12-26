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疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

Omicron侵襲 灣區航班影響不大

記者王子涵／聖荷西報導
舊金山國際機場僅有36個航班被取消。（網站截圖）
舊金山國際機場僅有36個航班被取消。（網站截圖）

根據灣區三個主要機場所提供的的數據，到目前為止，在灣區起降的航班並沒有因Omircron變種病毒的影響而被大規模取消。

舊金山國際機場僅有36個航班被取消，大部分來自美聯航，同時有63個航班延誤。而屋崙和聖荷西機場，在聖誕節中午前的航班均正常起降。

舊金山國際機場值班經理安東尼阮（Anthony Nguyen）表示，被取消航班的數量並沒有多得驚人。他說，周四（23日）有25個航班被取消，290個航班被延遲，並且大部分是由於惡劣的天氣。「看看機場大廳，現在是正常營業的狀態。」

根據華盛頓郵報的報導，由於對新型變種病毒Omicron的擔憂，全世界已經有3000多個航班被取消。而自2020年疫情大流行以來，航空業的從業人員大量流失，十分緊缺。美聯航公司發言人在周五周六取消近250個航班後，提到了航空從業人員緊張的問題。

「本周全美範圍內的Omicron病例激增，對我們的飛行員及地勤人員的工作產生直接的影響，」美聯航的聲明說，「因此，我們不得不取消一部分航班。」

舊金山機場36個被取消航班中，21個是來自美聯航的，7個是達美航空公司的，阿拉斯加航空也取消了五個航班。

儘管一些旅行者因持續增加的感染數而取消了在假日的旅行計畫，但聖誕節前後依舊是今年全年旅遊最繁忙的時段。運輸安全管理局表示，在12月20日至1月3日，預計將對超過3000萬人次進行安全篩查。而在疫情大流行之前的最後一個節假日，這一數字為4400萬左右。屋崙國際機場的發言人指出，截至上周，2021年的航空運輸量是2019年總量的93%左右。

機場 舊金山 變種病毒

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