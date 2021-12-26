灣區多市聖誕槍響 3死1傷 3死者皆男性

聖誕及前夕，灣區幾個城市發生命案，均為槍擊案。（電視新聞截圖）

聖誕節及聖誕夜灣區多個城市發生槍擊 案，多人中彈不治。

中半島東巴洛阿圖市，周五（12月24日）晚上11時33分， Beech街900號街區的Shotspotter槍擊警報器被激活，東巴洛阿圖警方立即作出反應。接警人員發現一輛車衝破圍欄，撞到了一戶人家的前廊。車內發現有一名22歲的男子，他已沒有反應，可能受了傷。警員將該男子從車中救出進行急救，並注意到他似乎受到了槍傷。警方說，受害者被送往醫院，在那裡他因傷勢過重而死亡。截至周六上午，該男子的身分尚未公布。

東灣屋崙 警方說，周五晚上在Merritt湖邊的湖濱大道1400街區，一名屋崙居民被槍殺。據警方稱，周五晚上8時15分左右，警察在湖濱大道發現了這名男子，他身上有槍傷。消防員和救護人員試圖搶救該男子，但他在醫院死亡。在他的家人得到通知之前，這名男子的名字不會被公布。屋崙警方的凶殺案調查人員已作出反應，接手調查這起槍擊案。任何知情者請與凶殺科聯系，電話是(510) 238-3821，或撥打舉報電話(510) 238-7950。

南灣庫比蒂諾，聖誕節當天即周六（12月25日），警方發現一名男子在一棟住宅外被槍殺。聖他克拉拉縣警長在一份聲明中說，警員們於淩晨4時8分趕到Farallone Drive附近的Patric Court，處理一個來自一戶人家的非法入侵電話報警。當警員到達時，發現一名男子身上至少有一處槍傷。聖他克拉拉縣消防員也趕到現場並提供了緊急治療，但該男子被宣布當場死亡。目前沒有導致槍擊事件情況的更多信息。該男子的身分不詳，有待通知其親屬。任何知情者可撥打警長辦公室電話408-808-4500，或撥打調查部門的匿名舉報電話408-808-4431，或發送電子郵件至 [email protected]。

在東灣丹維爾市，加州公路巡警CHP官員說，周四（12月23日）晚上，有人報告在Crow Canyon路附近的I-680北行線上發生槍擊事件，警官於晚上10時作出反應。據稱，當時有兩個人在一輛黑色Nissan Rogue車中，在I-680公路上向北行駛，另有一輛車開到Nissan車旁，向Nissan車和車上的人開火。CHP官員說，當時開了好幾槍，Nissan車的司機被幾顆子彈擊中，Nissan車內的乘客則未受傷。 Nissan車的司機被送往醫院，傷勢嚴重。CHP官員周五下午早些時候沒有說受害者的身分。在警察調查槍擊事件時，北行的I-680公路關閉了大約三個小時。