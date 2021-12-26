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49人惜敗泰坦 續遊走季後賽邊緣

記者王子涵／聖荷西報導
威爾森為球隊拿下本場比賽的首次達陣。（美聯社）
威爾森為球隊拿下本場比賽的首次達陣。（美聯社）

周四的失利並沒有將49人進入季後賽的希望完全撲滅，接下來兩場比賽的發揮以及同區其他球隊的戰績都決定著49人本賽季的命運。球隊明星近端鋒基托（George Kittle）表示：「我不想過於樂觀地看待這場失利，我們已是背水一戰，我們需要勝利。」

周四比賽中，球隊四分衛伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）發揮不穩的缺點再次暴露出來。上半場，他傳出兩檔精采的傳球，將球推進到陣前1碼，跑鋒威爾森（Jeff Wilson Jr.）輕鬆達陣得分。隨後，踢球手古爾德（Robbie Gould）在陣前48碼的地方將球踢入球門。中場前，49人以10比0領先。

泰坦的進攻組在中場後終於甦醒，外接手布朗（A.J. Brown）接到7記傳球，幫助球隊推進121碼，並拿下一次達陣。儘管憑藉著49人外接手塞繆爾（Deebo Samuel）在比賽最後時分的出色表現將比分扳平，但泰坦隊還是在不到2分鐘內將球推進到中場44碼，以一記踢球絕殺了49人。

儘管從數據方面，伽羅博羅的表現要遠遠好過泰坦四分衛坦尼希爾（Ryan Tannehill），但他的傳球兩次被泰坦隊截殺，顯然是球隊無法接受的結果。主教練沙納漢（Kyle Shanahan）被問起第三節的截殺時，他直言到：「他不應該傳出那樣的球。沒有人在那個回合中跑出了機會。但這也不能全怪他，所有人都應該承擔責任。」

伽羅博羅也回應道：「當你看到基托在達陣區只有一個人防守時，我會抓住一切機會把球傳給他，我之後仍會這麼做。」

作為球隊主力，基托自然受到泰坦隊防守組的特別關照。「我時不時就被兩人包夾，伽羅博羅已經盡全力傳出質量非常高的傳球了。」基托說，「泰坦隊下半場發揮太出色了，我們的防守組已經盡全力阻擋他們的腳步，這是我們需要的。但當然，我們在幾個關鍵回合沒有處理好球。」

49人接下來的兩場比賽分別是1月2日主場迎戰休斯頓德州人隊（3勝11負）、1月9日客場對陣洛杉磯公羊隊（10勝4負）。8勝7負的戰績讓49人領先維京人、老鷹、聖徒半個勝場，其中49人在本賽季都曾戰勝過維京人和老鷹，若戰績相同則優先進入季後賽。

季後賽 德州 洛杉磯

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