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聖荷西市情咨文發布 李卡多自責：遊民問題是最大失敗

編譯組╱灣區24日電
李卡多市情咨文，表示遊民問題是聖荷西最大失敗。(美聯社)
李卡多市情咨文，表示遊民問題是聖荷西最大失敗。(美聯社)

聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)日昨晚間在今年市情咨文中表示，遊民問題是聖荷西最大失敗。他自認需負起遊民問題的責任，為在營地、公園、溪流與人行道上的每一名無家可歸居民負責，並強調將持續努力解決遊民危機。

他認為，遊民問題並非遊民本身的錯，也不是非營利組織或市府員工的錯誤，而是決策失敗。截至2019年，聖荷西有超過6000名無家可歸者，人數自2017年到2019年飆升42%。去年，聖他克拉拉縣「支持住房」(Supportive Housing)網絡提供近5000名居民永久住房，尋求住房協助的無家可歸人士減少29%。

針對遊民問題，聖荷西市仍有長路要走，特別是考量疫情期間提供的租金援助與保護措施到期，未來數月可能有更多居民被驅逐。近來當局雖努力建立更多無家可歸住房，並促使在全市範圍內更容易建造可負擔房屋，聖荷西仍遠遠落後其住房目標，並嚴重缺乏足夠庇護床位，可提供給目前仍住在無屋頂地點的數千位民眾。

因新冠疫情，今年是李卡多連續第二年發表線上市情咨文，呼籲「立即實施解決方案而非僅等待永久性支持性住房，來因應無家可歸危機。」他在談到聖荷西在疫情期間建立模塊化應急住房定點時表示，在興建永久性住房的同時，遊民問題需要更快、更便宜、更靈活的解決計畫。

非營利組織「目的地是家」(Destination: Home)執行長羅文(Jennifer Loving)讚許市長重視聖荷西市無家可歸危機的嚴重性，但認為李卡多將模塊化居住單位(modular units)與永久性住房(permanent housing)進行比較，是一個「錯誤」。她說，模塊化單位提供較好的庇護模式，應該被接受。但人們不會想永遠住在高速公路出口旁的小房間內，小型模塊化房間不應取代永久性住房。兩者都需要做。

有關市長的計畫，李卡多指出，聖荷西市須確認有更多地點設置「快速建造」(quick-build)無家可歸安置站，設法提高社區參與解決方案的激勵措施，並結合無家可歸的經驗，確保新方法可滿足需求並支持他們盡快重新站起來。

聖荷西 疫情 庇護

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