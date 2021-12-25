田德隆區緊急狀態令通過 將成立臨時中心提供戒毒治療

舊金山市議會25日凌晨通過市長布里德提出的田德隆區緊急狀態令。（美聯社）

儘管有部分議員持保留態度，舊金山 市議會24日凌晨終於投票通過了對田德隆區（Tenderloin）發布緊急狀態 令。

這場會議經過10小時馬拉松式的討論和聆聽公眾意見後，終於在24日午夜過後，以8比2的票數通過由市長布里德（London Breed）提出的公共衛生緊急狀態令，授權緊急事務管理局（Department of Emergency Management）重新分配市府人事，跳過合約和執照許可過程，成立一個新的臨時中心供有需要的民眾獲得戒毒治療和心理輔導。

由於布里德上周表示會在田德隆區全面布署警力，部分吸毒者可能會被逮捕入獄，除非他們願意接受治療。這個說法引起遊民和吸毒者維權人士的抗議，他們呼籲市議員反對這項法令。

代表田德隆區的市議員楊馳馬（Matt Haney）在投票前說：「我了解這是一次非常痛苦、有創傷性和情緒化的討論。」他希望舊金山能集中「創新、堅定的同情心、不屈不撓的決心」，來應對這場危機。

儘管有多位議員表達了反對意見，但最終投出反對票的只有議長華頌善（Shamann Walton）和市議員潘正義（Dean Preston）兩人。華頌善和潘正義譴責這項計畫欠缺細節和治療床位，並表示過度監管會傷害非裔 民眾和遊民。

華頌善是舊金山議會唯一的非裔市議員，他表示，他希望市府能更關注其選區的謀殺犯罪，包括灣景區（Bayview）和獵人角（Hunters Point）等傳統非裔社區。

舊金山警局局長史考特（Bill Scott）向議員們保證，警方不會因為一個人有毒癮就把他送進監獄，但是，警方也不能無視田德隆區發生的事，人們在街道上公然注射毒品，讓兒童們不敢外出。

史考特說：「我們是來幫忙的，我們不可能對在街上自殺的人視而不見。」