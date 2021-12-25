Omicron肆虐 灣區機場航班未大量取消

灣區機場航班未因Omicron變異病毒株而被大量取消。（美聯社）

由於航空公司人員短缺和對Omicron變異病毒株的擔憂，世界各地正發生大規模的航班取消但根據三個主要機場 提供的數據，到目前為止，灣區似乎沒有受到類似的影響。

在灣區的三個主要機場中，只有舊金山 國際機場報告在聖誕節 前夕有航班被取消。該機場的一位發言人說，截至上午10時30分，有36個航班被取消，同時還有63個航班延誤。屋崙國際機場和聖荷西國際機場均報告說，到聖誕節前夕的中午，沒有任何航班被取消，也沒有任何航班將被取消。

至於舊金山，該機場的值班阮安東（音譯，Anthony Nguyen）經理說，取消航班的數量 「沒有高得驚人，也沒有超出範圍」。他說，周四（23日）有25個航班被取消，290個航班被延誤，但其中一些是與天氣有關的。

本周，「華盛頓郵報」報道，由於擔心快速傳播Oomicron變異株，世界各地有超過3000個航班被取消。自2020年初COVID-19走向全球以來，疫情已經造成了航空業的人員短缺，美國聯合航空公司在周五和周六取消了近250個航班後提到了人員的擔憂。

「本周全國範圍內的omicron病例激增，對我們的飛行人員和運營人員產生了直接影響」，美聯航在一份聲明中說。「因此，我們不幸地不得不取消一些航班，並在他們來機場之前提前通知受影響的客戶」。

在舊金山，36個被取消的航班中有21個是聯合航空公司的，7個是達美航空的。阮安東說，阿拉斯加航空公司取消了5個航班。

在今年最繁忙的一些旅行日裡許多人堅持休假。運輸安全管理局預計從12月20日到1月3日將對近3000萬人進行篩查，而在疫情之前的最後一個假日季節，這一數字為近4400萬。

屋崙國際機場的一位女發言人說，截至上周，2021年的航空運輸量是其2019年總量的93%。