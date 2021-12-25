有限新冠口服藥 灣區最快下周收到

灣區最快下周可收到有限的新冠口服藥。圖為默克生產的molnupiravir。（美聯社）

美國食品藥物管理局（FDA ）本周核准兩款新冠口服藥，但灣區 衛生專家表示，新冠口服藥不太可能立即大量供應。

FDA核准的輝瑞（Pfizer）Paxlovid和默克（Merck）molnupiravir具有在新冠疫情中改變遊戲規則的潛力，感染者可以在家服用藥丸避免出現嚴重症狀、併發症和住院。由於目前供應量有限，新冠口服藥將優先提供給最可能出現重症的感染者，例如長者或有肥胖症、糖尿病等疾病的人。

馬連縣衛生局局長威利斯（Matt Willis）說：「好消息是我們看到了更多治療方法。壞消息是它們的供應量非常有限，無法解決病例激增的問題。」

FDA 23日核准的默克molnupiravir用於治療成人新冠患者，研究結果顯示，感染者在5天內服用40粒藥丸，住院率和死亡率可降低30%。

而早一天獲得FDA核准的輝瑞Paxlovid，效果明顯比molnupiravir高出許多，住院率和死亡率可降低88%，副作用較少，而且年滿12歲的未成年者也可服用。Paxlovid的療程是連續5天一天服用2粒。

除了口服藥，靜脈注射的單克隆抗體（Monoclonal antibodies）也是授權的非住院治療方法，但它對抗Omicron病毒株的效果較差，而且也供不應求。

加州衛生廳表示，他們最早下周可收到第一批口服藥。為了確保公平性，口服藥將根據新增病例率和地區數據分配。

不過，專家警告，治療新冠的方法雖然愈來愈多，但它們不應該被視為疫苗的代替品，而這些新藥的問世也將使醫療體系再次接受考驗。

口服藥要發揮效果，服用的時間點很重要，患者在出現症狀後五天內開始服用效果最佳，但開設處方需要出示陽性檢測證明。

舊金山 總醫院（San Francisco General Hospital）醫療長戴伊（Luke Day）表示，首先，灣區各縣會和地方醫療系統合作，確保把有限的口服藥先提供給最急需的人。舊金山已成立一個醫療系統負責人委員會，將負責以公平的方式分發口服藥。由於口服藥的主要治療對象是非住院病人，委員會也引進了長期護理機構和其他非醫院的醫療單位。

舊金山預計下周將收到100個療程的Paxlovid和500個療程的molnupiravir。戴伊表示，市政府和市議會將參與如何分配這些口服藥的嚴格過程。

威利斯透露，馬連縣可望收到20個療程的Paxlovid和120個療程的molnupiravir。康曲柯士達縣官員表示，他們預料可收到120個療程的Paxlovid。