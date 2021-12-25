三分球大爆發 柯瑞狂砍46分瓦解灰熊防守

柯瑞（右）雖然遭到灰熊防守悍將布魯克斯（左）嚴防死守，還是砍下46分。（記者劉先進 ／攝影）

因疫情 缺兵少將的金州勇士 ，23日晚以113比104戰勝孟菲斯灰熊。柯瑞 末節得到15分，三分14中8，罰球12中12，狂砍46分4籃板4助攻2抄截。賽後教頭柯爾稱讚說，這是經典的柯瑞式比賽。面對身體對抗強硬的防守者，他的表現完美、無可挑剔。

灰熊可謂勇士的剋星。上賽季最後一場附加賽，淘汰勇士進入季後賽。讓勇士連續兩年無緣季後賽。10月28日，又在勇士主場延長賽獲勝，讓金州吞下賽季首敗。

本場勇士的維金斯、普爾和達米·李均因新冠疫情的安全健康程式缺席。灰熊讓身體強壯的布魯克斯（Dillon Brooks）主防柯瑞，柯瑞靈活利用格林、魯尼的擋拆，打出戰術配合，有時傳球給順下的格林上籃。有時利用魯尼的擋拆在圈頂投射三分。繼上一場三分12中4、頻頻打鐵後，本場三分爆發，14中8，全場22中13，尤其最後19.6秒面對雙人包夾，運球上籃成功，將比分拉大到7分，將灰熊防守徹底瓦解且奠定勝局。

灰熊年輕球星莫蘭特（Ja Morant）15中6得到21分，傑克遜（Jaren Jackson Jr.）20分，布魯克斯13分。

談到最近投籃效率不高的問題，柯瑞表示，「很大原因和破三分紀錄有關，以及對手防守我的方式，還有我的投籃選擇問題。很多故事說，我每場比賽都應該主導，（這些都影響了我）。但我的情緒從來不會高低起伏，只想在82場例行賽的過程中，找出投籃效率等方面設定的標準。永遠不會失去信心，繼續做我該做的。繼續打比賽，眼光看長遠一些。考慮到我在職業生涯中越走越遠，球隊試圖防守勇士和防守我的方式，我必須做出調整，當投籃不中時，千萬不能情緒低迷。」

勇士在25日聖誕大戰客場對陣西區第二鳳凰城太陽。柯瑞坦承，聖誕大戰既有喜歡的地方，也有不喜歡的地方，「我喜歡打，因為這意味著我們是熱門球隊之一。但我個人又不喜歡，因為我通常打不好。不管什麼原因，我在聖誕大戰上經常掙扎，這次想在周六比賽中改變狀態。」

柯爾表示，這是經典的柯瑞式比賽。「面對身體對抗強勁的防守者，柯瑞的表現無可挑剔。在過去10或12場比賽中，灰熊有聯盟最好的防守效率，柯瑞今晚展示了他的天賦和意志，站出來得到46分。」

他還表示，本場是柯瑞幾周來最有效率的一場比賽。「我認為在他接近三分記錄時有一些壓力，例行賽中，狀態會有起伏，但柯瑞從來不會因為幾個狀態欠佳的投籃夜晚困擾。 」

格林則稱讚，「沒人喜歡防守柯瑞，我不相信有球隊防守能給柯瑞帶來麻煩。灰熊有幾個回合換防時亂套了，讓柯瑞輕鬆得分。如果你讓他這樣的球員得到機會，比賽會崩盤。」

本場比賽，首發出場的佩頓（Gary Payton II），三分7中4入帳賽季最高的22分，包括末節1分12秒的底角三分，幫勇士拉開分差。佩頓此前流落多隻球隊，無球可打，終於在勇士打出驚豔賽季，常防守對手得分箭頭。柯爾誇獎說，佩頓花了一個夏天的時間，練習三分投射，「他投籃時很有信心，是通過努力才走到今天的人。」