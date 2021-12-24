塞拉山唐納山口 今冬降雪量或破紀錄

北加州塞拉山唐納山口今冬降雪量有望破紀錄。（美聯社）

柏克萊加大 中央山脈雪地實驗室科學家預測，在周四(23日)至周一(27日)期間，塞拉山唐納山口一帶可能會再出現7至10英尺的積雪，足以給該地區帶來有史以來積雪最多的冬季之一。

實驗室站長施瓦茨（Andrew Schwartz）說，該地區每小時大約有3至4吋深的落雪，在過去48小時內已出現近10吋的積雪。

他說，即將到來的降雪 將使其成為有史以來下雪最多的冬天之一。「這不是前所未有的，但絕對是我們在12月遇到的最大的風暴 之一，這是肯定的」，他說。「在過去的幾周裡，能看到兩場這樣的風暴前後緊挨著出現，真是太好了」。

至於降雪將在多大程度上幫助緩解加州的歷史性幹旱，現在評論還為時過早，他解釋說。但 「最終，我們能得到的每一點降水都會有幫助」。

他說，到目前為止，塞拉山脈的雪量占冬季總雪量的36%至38%，對於每年的這個時候來說是很好的--雪季通常持續到2月，春天偶爾會有風暴。他希望本周的風暴能使數字上升到年度總降雪量的60%至70%之間。

雖然很難預測未來幾個月會下多少雪，但施瓦茨說，他對迄今落下的已心存感謝。「無論未來發生什麽，至少下周肯定會有一場雪」，他說，「這將有助於我們的工作」。